Rekord hőség lesz az Egyesült Királyságban

Nagy-Britanniában ritka jelenség a forróság, de hétfőn még a déli országoknál is melegebb lesz a szigetországban, írja a Napi.hu. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet rekordmagas lesz: több helyen meghaladja a 40 Celsius-fokot. A The Economist állítása szerint ez az első eset Nagy-Britannia történetében, hogy "extrém hőség" miatt adnak ki figyelmeztetést. Negyedik szintű figyelmeztetést adott ki az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége is, melyet a kormány "nemzeti vészhelyzetként" kezel.

A kánikulának már voltak előzményei: napok óta szokatlanul meleg van a szigetországban. A legmagasabb hőmérséklet rekordját 2019-ben, Cambridge-ben 38,7 Celsius-fokkal mérték - hétfőn pedig több helyen is 41 Celsius-fok feletti hőmérséklet várható. A BBC szerint London a világ egyik legmelegebb helye lesz hétfőn, ahol a hőmérséklet a Nyugat-Szaharában és a Karib-térségben mérhetőt is meghaladja.

A vörös riasztás azt jelenti, hogy a hőmérséklet "az emberekre és az infrastruktúrára széles körű hatással lehet", illetve a munkavégzésben és a napi rutinokban "jelentős változásokra van szükség”. A hírek szerint egyes iskolák ki sem nyitnak, vagy korán bezárnak, emellett több járattörlést és jelentős sebességkorlátozást is bejelentettek. A Network Rail arra kéri az utazókat, csak akkor szálljanak hétfőn vonatra, ha az feltétlenül szükséges.

A meteorológusok szerint a hőség kedden is kitart, és csak szerdán várható némi lehűlés az országban.

Nyitókép: Aliraza Khatri's Photography/Getty Images