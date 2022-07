Novák Katalin: mi a béke követei vagyunk

Brazília békeszerető ország, ahol az elmúlt száz évben nem volt háború, és azt szeretné mindenki, hogy ez a jövőben is így maradjon - mondta Novák Katalin, hozzátéve: azt szeretnénk, ha Magyarországot sem érintené a háború.

A brazil elnök azt hangsúlyozta, hogy fő célja megvédeni a család értékeit, kiállni a sajtószabadság és a demokrácia mellett. Azt mondta, hogy Novák Katalinnal kereskedelmi kérdésekről, a jövőbeli együttműködésről, a gazdasági kapcsolatokról is beszélgettek, amelyek folyamatosan bővülnek, hasonlóan a hadiiparhoz.

Bolsonaro úgy fogalmazott: "100 ezer magyar él köztünk, és mi olyan ország vagyunk, ahol mindannyian békében élünk. Jelenleg konfliktus van Magyarország szomszédságában - az orosz-ukrán háborúra gondolok. Volt egy nagy beszélgetésem a háború előtt Putyin elnökkel. Az igazság sokszor fáj, de nincs más út, csak a békés együttélés."

A brazil elnök kiemelte: hatalmas megtiszteltetés számára Novák Katalin látogatása. Hangsúlyozta, hogy Magyarországot és Brazíliát a haza, a család és a szabadság védelme köti össze. Brazíliába vezetett Novák Katalin első, Európán kívüli útja A köztársasági elnök az eszmecserét követő hétfői sajtónyilatkozatában Brazíliavárosban közölte: Bolsonaro elnökkel egyetértenek abban, hogy békére, mielőbbi békekötésre van szükség, amelyhez Brazília és Magyarország is felajánlja az Oroszország és az Ukrajna közötti közvetítő szerepet. Emlékeztetett arra is, hogy Brazília és Magyarország 2019 óta együttműködik az agrár-, az élelmiszer- és a vízipar területén, és az együttműködésnek új területe is van, az üldözött keresztények megsegítése. Novák Katalin kiemelte, hogy az első Európán kívüli útja Brazíliába vezetett, mert a két ország közötti együttműködés rendkívül fontos. Brazília fontos partner, a két ország között diplomáciailag, gazdaságilag, a tudomány területén és az oktatásban is egyre szorosabb a kapcsolat - mutatott rá. Magyarország a haderőfejlesztésben két sugárhajtású katonai szállítógépet rendelt Brazíliából, amelyeket jövőre hadrendbe állítanak. A családtámogatás is téma volt az elhangzottak szerint. A köztársasági elnök úgy vélte: látható, hogy a fejlett világban szinte mindenhol csökken a gyermekvállalási kedv, csökken a házasságkötések száma. Brazíliában is ilyen tendencia indult el, és ezért is örömteli, hogy Bolsonaro elnök a családok támogatását a középpontba helyezte és igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a hagyományos családok minél több segítséget kaphassanak - mondta Novák Katalin.

Nyitókép: MTI/Sándor-palota