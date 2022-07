Elkapták a chicagói ámokfutót – videó

Őrizetbe vették a chicagói vérengzés feltételezett elkövetőjét, a 22 éves Robert E. Crimót, aki legalább hat embert megölt és többtucatnyit megsebesített az amerikai függetlenség napja alkalmából tartott felvonuláson hétfőn - jelentette be a helyi rendőrség.

Az áldozatok életkora nyolctól 85 évig terjed - mondta el egy egészségügyi forrás.

A meggyilkoltak egyike mexikói állampolgár volt - írta egy mexikói külügyi tisztségviselő a Twitteren. Rendőrök Chicago Highland Park nevű elővárosában, ahol egy fegyveres tüzet nyitott az amerikai függetlenség napja alkalmából tartott felvonuláson MTI/EPA/Tannen Maury

A lövöldözés Chicago egyik elővárosában, Highland Parkban történt. A települést körülbelül 30 ezren lakják, közel 90 százalékuk fehér bőrű. A lakosság mintegy harmada zsidó.

Az elkövető egy környékbeli lakos, aki egy épület tetejéről adta le a lövéseket. Indítékáról egyelőre semmit sem tudni.

Video of Robert Crimo III arrest. "Do me a favor, get on your knees, get on your knees lay down flat on your stomach." https://t.co/mrVLkv6AEg pic.twitter.com/VtWBXFZbWN — John Dodge (@dodgerman) July 5, 2022

Highland Park rendőrsége elmondta, hogy vádat emelnek a lövöldöző ellen, akit órákkal később sikerült elfogni. A nyomozásban a megyei és a helyi rendőrség, illetve a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is részt vesz. Rajtuk kívül még több tucatnyian csatlakoztak a vizsgálathoz.

Médiainformációk szerint az elkövető nyolc hónappal korábban hátborzongató videót tett fel az internetre, ahol meglehetősen aktív volt. Ebben egy hang a következőt mondja: "Meg kell tennem. Ez a végzetem. Minden ide vezetett. Semmi sem állíthat meg, még saját magam sem."

The suspect in the Highland Park shooting, Robert Crimo III, posted multiple disturbing videos on YouTube with violent imagery.



"Like a sleepwalker unable to stop and think, my actions will be valiant. And my thought is unnecessary. I know what I have to do." pic.twitter.com/CROskei1Vh — steven monacelli (@stevanzetti) July 4, 2022