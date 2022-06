Közel 50 halott egy kamionban Texasban

A hatóságok 46 holttestre bukkantak hétfőn egy kamion rakterében a texasi San Antonio közelében, a mexikói határtól mintegy kétszáz kilométerre. Ez lehet az utóbbi idők legtöbb halálos áldozattal járó embercsempészési esete a térségben – írta a Texas Tribune alapján a hvg.hu.

A hatóságokat egy helybéli értesítette, mert kiabálást és sírást hallott a járműből, ahonnan végül 16 embert élve menekítettek ki, ám ők is mind hőgutát kaptak és kimerültek voltak. A túlélőket kórházba szállították - a BBC cikke szerint négy gyermek is van köztük. A pótkocsis jármű ajtaja résnyire nyitva állt; 45 holttestet a kamionban, egyet azon kívül találtak meg.

San Antonio éghajlata nagyon forró a nyári hónapokban, a hőmérséklet hétfőn elérte a 39,4 Celsius-fokot.

Az eddigi információk szerint a járműben nem működött a légkondicionáló, és víz nyomát sem találták a kamionban. Az sem világos, hogy miért álltak meg az úton és miért hagyta magára a járművet és az embereket a sofőr.

A túlélők - főleg fiatal felnőttek - is annyira kimerültek, hogy nem volt erejük kijönni a nyitott ajtajú járműből - mondta a tűzoltók szóvivője.

Ron Nirenberg polgármester közölte, hogy a kórházba szállított emberek életveszélyes állapotban vannak.

Három embert már őrizetbe vettek a hatóságok az üggyel összefüggésben.

A San Antonio felé vezető út a Mexikóból szállító embercsempészek egyik fő útvonala. Illegális latin-amerikai bevándorlók csempészete az Egyesült Államokba gyakori eset az ország déli határán, de ilyen súlyos tragédia régen történt - állapították meg a hírügynökségek.

BREAKING: Number of bodies found inside 18-wheeler truck in San Antonio, Texas, rises to 42 - KSAT pic.twitter.com/i5A65ANy11 — BNO News (@BNONews) June 28, 2022