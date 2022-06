Kizuhant az elektromos autó egy irodaházból, ketten meghaltak – videó

Két ember életét vesztette, amikor a Nio kínai autógyár egyik elektromos autója kizuhant a cég sanghaji központjának harmadik emeletéről – írja a BBC alapján az Origo.

A tájékoztatás szerint a vállalat egyik munkavállalója és egy partnercég egyik alkalmazottja hunyt el a tragédiában. Mindkét ember az autóban ült, amikor az lezuhant a harmadikról. Az irodaház harmadik emeletét bemutatóteremnek, tesztközpontnak és autóparknak is emlegették a híradásokban.

A Nio közölte, hogy azonnali vizsgálatot indítottak az ügyben, és mindenben együttműködnek a helyi hatóságokkal. A cég állítja, nem a jármű okozta a tragédiát az előzetes adatok alapján.

