Új koronavírus-hullámmal indul az európai nyár

A BA.4 és BA.5 omikron-alvariánsok európai terjedése arra utal az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint, hogy ezek a törzsek válnak majd dominánssá a kontinensen, valószínűleg az esetszámok emelkedésével párhuzamosan.

Ez már most több országban megfigyelhető: az Our World in Data adatai alapján a CNN azt írja, Portugália, Németország, Franciaország, Görögország, Ausztria, Olaszország, Svájc és Spanyolország is egyre több megbetegedést regisztrál.

Portugália a legérintettebb

Friss kutatási eredmények szerint a BA.4 és BA.5 omikron-alvariánsok egyaránt képesek elkerülni az immunvédelmet - azaz sem a korábbi változatokkal történő megfertőződés, sem pedig a vakcinák nem nyújtanak jelentős védelmet az ellen, hogy valaki megfertőződjön általuk. Egyelőre úgy tűnik, nem okoznak súlyosabb megbetegedést, mint a korábbi domináns törzsek, de az esetszámok növekedése is több kórházban kezelt beteghez, illetve halálesethez vezethet.

A BA.5 Portugáliában terjed igazán: kedden

egymillió emberre 1332 új beteg jutott az országban,

amivel a világon az ötödik legmagasabb esetszámot könyvelheti el az állam. Németországban 760, Franciaországban 747 friss eset jut egymillió főre. A kórházban kezelt portugál betegek 1896 fős száma majdnem olyan magas, mint a januári omikron-hullám csúcsán volt. A BA.5 március óta van jelen az országban, májusban pedig dominánssá vált. Június ötödikén már az esetek 84 százalékáért felelt.

Franciaroszágban baj lehet nyáron

Franciaországban a hónap eleje óta megháromszorozódott az egymillió főre eső új esetek száma: most már a kórházban kezelteké is növekszik. A június 6-i héten szekvenált mintáknak már 24 százalékából mutatták ki az alvariánst.

Már nem az a kérdés, lesz-e új hullám, hanem hogy az milyen súlyos lesz.

Alain Fischer, a francia vakcináció vezetője úgy nyilatkozott, megszorításokat is alkalmazna szíve szerint a terjedés megelőzésére.

"A járvány ismét felgyorsul, teljesen váratlanul viselkedik.

Az új omikron-alváltozatokkal, a BA.4-gyel és BA.5-tel, amelyek 10-15 százalékkal fertőzőképesebbek, a járvány új erőre kapott

annak ellenére, hogy túl vagyunk a télen" - mondta Benjamin Davido, a Raymond-Poincaré kórház fertőző betegségekkel foglalkozó szakembere vasárnap a francia rádiónak. Véleménye szerint valós veszély, hogy a korlátozások feloldása és a csökkenő immunitás együtt valós veszélyt jelent.

Ő és kollégái is úgy vélik, hogy ha a 60 év fölöttiek és a veszélyeztetettek nem kapnak emlékeztető oltást az országban, a nyáron meg fognak telni a kórházak koronavírusos betegekkel.

A britek bíznak az immunitásban

Az Egyesült Királyságban szintén a BA4 és a BA.5 okozza az esetszám megugrását: egyetlen héttel 43 százalékkal ugrott meg a friss fertőzések száma, és az USA-ban is egyre több esetet okoznak ezek a törzsek: jelenleg háromból egy beteg a két fertőzőbb omikron alvariáns valamelyikét kapja el. A britek remélik, hogy két omikron-hullám után talán valamiféle védettségre számíthatnak a mostaniban.

