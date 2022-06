Perre menne parlamenti irodájáért a volt német kancellár

A szociáldemokrata Gehard Schröder 1998 és 2005 között volt Németország kancellárja. 2005-ös választási veresége után az üzleti életbe nyergelt át, és elvállalta az elnöki tisztséget az Oroszországot és Németországot Ukrajna és Lengyelország megkerülésével, a Balti-tenger alatt összekötő Északi Áramlat földgázvezeték megépítésére létrejött cég, a Nord Stream AG felügyelőbizottságában. Néhány évvel ezelőtt pedig a Rosznyefty kőolaj- és földgázipari társaság felügyelőbizottsági elnökének választották meg.

Orosz kapcsolatait és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz fűződő barátságát hazájában akkor elégelték meg, amikor a volt kancellár egy interjúban védelmébe vette az Ukrajna ellen indított háborút és személy szerint Putyint. Németországot pedig együttműködésre szólította fel Oroszországgal.

Ezt követően sorra vonták meg azokat a kiváltságokat, amelyeket volt kancellárként élvezett. Bundestag-irodáját is "bezáratták", igaz, hogy az irodai alkalmazottak többsége az orosz kötődés miatt faképnél hagyta.

Közben Damoklész kardjaként lebeg a feje felett az is, hogy az említettek miatt kizárják pártjából, a Német Szociáldemokrata Pártból (SPD) is. A párt elnöksége erről a jövő héten dönt. Ez utóbbival kapcsolatban Schröder csak annyit mondott, hogy bármi is történjék, ő szociáldemokrata volt, és az is marad.

Sajtóértesülések szerint mindenekelőtt parlamenti irodájának visszaszerzéséért most perrel is fenyeget. Ügyvédje útján azt állította, hogy

irodájának bezárásáról csak a sajtóból értesült, amit jog- és alkotmányellenesnek nevezett.

A volt kancellár első lépésben levélben fordult Helge Braunhoz, a parlament ügyrendi bizottságának elnökéhez, és ebben mindenekelőtt közvetlen és nyílt tárgyalásokat követelt.

Kijelentette ugyanakkor, hogy a bírósági per megindítása nem elsődleges célkitűzése. "Ügyvédem örülne annak, ha a tárgyalások eredményeként belátható időn belül mindkét fél számára elfogadható megegyezés születne" – áll a levélben.

A Bundestag ügyrendi bizottsága májusban döntött arról, hogy a volt kancellártól megvonja az iroda használatának jogát. Az indokolásban annyi szerepelt, hogy a volt kancellár nem tett eleget az iroda használatával kapcsolatos kötelezettségeinek.

Levelében Schröder az indokolást elutasította, szerinte más okok álltak az iroda bezárása mögött. Ezt nem részletezte, csak arra utalt, hogy hecckampány folyik ellene.

Az elmúlt évben csak a személyzettel kapcsolatos, egyebek között utazási költségek 419 ezer euróra rúgtak. Schröder korábbi kiváltságai közül a volt kancellárként évezett személyes védelmet, illetve nyugdíjkiegészítést őrizhette meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Markus Schreiber