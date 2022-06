Lakott területen zuhant le egy katonai repülő Kínában – videók

A Népi Felszabadító Hadsereg Légierejének J-7-es repülőgépe kiképzésen vett részt, amikor lezuhant és több házat is megrongált a CCTV tudósítása szerint. Két sérültje és egy halottja biztosan van a szerencsétlenségnek a helyi lakosok közül.

A pilóta még a földbe csapódást megelőzően sikeresen katapultált, majd leereszkedett a földre, mindössze kisebb sérüléseket szenvedett, írja a CNN. Ő és a sérült civilek egyaránt kórházban vannak.

HUBEI PROVINCE

CHINA



