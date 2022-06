Matthew McConaughey a Fehér Házban lobbizott a fegyverviselési szabályok szigorításáért

Érzelmektől fűtött beszédében a színész arra kérte a törvényhozókat, hogy fogadják el az új fegyvertartási törvényt. Az Oscar-díjas McConaughey azt szorgalmazta, hogy támogassák a fegyvert vásárlók hátterének ellenőrzése mellett azt is, hogy gépfegyvereket ne 18, hanem 21 éves kor fölött vásárolhassanak csak az amerikaiak.

"Biztonságos iskolákat akarunk, és olyan törvényeket, amelyek nem teszik egyszerűvé a rosszfiúk számára, hogy fegyverhez jussanak" – fogalmazott a The Guardian cikke szerint.

Joe Bidennel is egyeztetett

A színész 22 perces beszédet mondott, melyben arra kérte a Kongresszust, hogy fogadja el ezeket a fegyvertartást korlátozó szabályokat, amelyek ugyanakkor nem sértik a fegyverviseléshez való alapjogot.

"Most olyan lehetőség előtt állunk, amilyen még sosem nyílt meg előttünk. Elérhetünk valamit" – fogalmazott a sztár, aki ismertségét arra akarja felhasználni, hogy változást érjen el. A színész – aki korábban azt is fontolgatta, hogy indul Texas kormányzói székéért – beszéde előtt találkozott Joe Biden amerikai elnökkel, valamint több törvényhozóval is.

Az áldozatokról beszélt

McConaughey beszélt arról is, milyen szálak fűzik Uvalde városához. Édesanyja kevesebb mint egy kilométerre dolgozott attól az általános iskolától, ahol a lövöldözés történt – és azt is elmondta, hogy őt Uvalde városában tanították más a fegyverviselés biztonságának szabályaira.

"Uvalde az a hely, ahol megtanítottak tisztelni annak az eszköznek az erejét és képességeit, amit fegyvernek hívunk" – mondta.

A lövöldözés másnapján a színész és felesége hazautaztak szülővárosába, ahol az áldozatok családjaival, valamint olyanokkal találkoztak, akik életére hatott az esemény.

Úgy fogalmazott,

minden áldozattá vált gyermek szülője azt mondta neki: szeretné, hogy gyermeke álmai tovább éljenek.

"Azt akarják, hogy a gyászuk, a veszteségük számítson" – mondta.

Beszélt az egyik lelőtt kislányról, Maite Rodriguezről, aki tengerbiológusnak készült – a kislány zöld cipőjét, mely azonosításában segített, a színész felesége magával vitte a Fehér Házba, hogy megmutassa. Elvittek egy rajzot is, melyet Alithia Ramirez készített: ő arról álmodott, hogy Párizsban tanulhat majd. Beszélt Eliahna “Ellie” Garciáról is, aki szeretett táncolni és tudott traktort vezetni is: a lövöldözés idején nagyon készült arra, hogy a hétvégi misén ő olvasson fel gyülekezete előtt.

Tudja, hogy ez nem old meg mindent

McConaughey elismerte, hogy a szigorúbb fegyvertörvények sem vetnek véget a tömeges lövöldözéseknek, de azt javasolta, hogy több lépést is tegyenek a tragédiák megelőzésére.

"Be kell fektetnünk a mentális egészségügybe.

Biztonságosabb iskolákra van szükségünk.

Vissza kell szorítanunk a szenzációhajhász médiamegjelenéseket. Vissza kell állítanunk a családi értékeinket. Vissza kell állítanunk az amerikai értékeinket, felelős fegyvertartásra van szükségünk. Amit javasolok, az nem csodaszer, de tenni kell valamit, mert az emberek szenvednek a jelenlegi szabályok mellett" – mondta McConaughey.

Nyitókép: Youtube