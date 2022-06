Kitört egy vulkán a Fülöp-szigeteken - videó, képek

A Sorsogon tartományban található Bulusan vulkán kitörése 17 percig tartott. A tűzhányó legalább egy kilométer magas hamufelhőt lövellt a magasba - jelentette a Fülöp-szigetek földtani intézete.

A hatóságok a legalacsonyabb riasztást adták ki a térségre.

A kitörés két várost érintett, de sérültekről egyelőre nem érkezett hír - tette hozzá az intézet.

Egy illetékes elmondta, hogy két településen semmit sem lehet látni a hamutól. Ott megkezdték az emberek evakuálását: először az időseket és az asztmásokat menekítik ki.

A vulkán négy kilométeres körzetéből kitiltották az embereket, és óvatosságra intették a közelben élőket.

A manilai reptéri hatóságok hangsúlyozták: egyelőre egyetlen járatot sem érintett a kitörés, de a pilótákat figyelmeztették, hogy kerüljék el a térséget.

.ALERT: A volcano in Philippines spewed a huge, dark cloud, prompting evacuations from ash-covered towns while authorities warned of possible further eruptions



READ: https://t.co/k4VC5Zfzp9 pic.twitter.com/O6Ft0uF1JT — Storm eden (@stormwitc) June 5, 2022

LOOK: Ongoing phreatic eruption at Bulusan Volcano.



? Rissa Bonita pic.twitter.com/J3vszo0Trn — CNN Philippines (@cnnphilippines) June 5, 2022

BREAKING NEWS: Bulusan Volcano erupts this morning in Sorsogon town.



This has been confirmed by Phivolcs.



Stay safe Bicolandia.



Photos courtesy: J. Espena and C. Hitosis pic.twitter.com/yln6UD6ggy — PCADG Davao Region (@davao_pcadg) June 5, 2022

Parts of barangays Bacolod and Buraburan in the town of Juban, Sorsogon were covered in ash following the phreatic eruption of Bulusan Volcano this morning. PHIVOLCS raised Alert Level 1, indicating low-level unrest.



? Sorsogon Provincial Information Office pic.twitter.com/1C7gcgvi7v — ONE News PH (@onenewsph) June 5, 2022

A Bulusan vulkán többször tört ki az elmúlt években: 2016-ban és 2017-ben tucatnyi hasonló aktivitást regisztráltak.

A délkelet-ázsiai ország a csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, ahol gyakoriak a vulkánkitörések és a földrengések, az országban több, mint húsz aktív tűzhányó van.

Nyitókép: Twitter/ONE News PH