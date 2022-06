Felesége testőrei nehezítik az osztrák kancellár dolgát

Többen is csodálkoztak Bécsben azon, hogy miért hívta fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt az osztrák kancellár. Karl Nehammer ezzel kapcsolatban rendkívüli sajtóértekezletet is összehívott. Sokan úgy vélekednek, hogy a kancellár ezzel az őt, illetve pártját érintő botrányokról kívánta elterelni a figyelmet.

A telefonbeszélgetés azért is megrökönyödést keltett, mert Nehammer nem is olyan rég Moszkvában járt, ahol a háború kitörése óta első európai uniós kormányfőként kereste fel Putyint. Azt ugyanakkor ő is kénytelen volt elismerni, hogy a vizit semmilyen eredménnyel nem járt. A mostani telefonbeszélgetésről is csak annyit mondott, hogy az invázióról, az esetleges fogolycseréről, illetve az ukrán gabonaexport engedélyezéséről volt szó.

Azt azonban a kancellárnak sikerült elérnie, hogy néhány napra az osztrák lapok címoldalára került. Rossz nyelvek szerint valójában arról van szó, hogy Karl Nehammer – aki két közvetlen elődje két hónapon belüli váratlan távozása után került a kancellári székbe –

külpolitikai aktivitással kívánja elkerülni a a figyelmet a sokasodó belpolitikai botrányokról.

Azok elsősorban pártját, a konzervatív Osztrák Néppártot (ÖVP) sújtják, de személyét is érintik.

A 49 éves kancellárt a közelmúltban választották meg hivatalosan a néppárt élére, és ebben a minőségében a Sebastian Kurz korszakát jellemző korrupciós esetek után új kezdetet ígért. Ez azonban egyelőre nem sikerült neki, sőt pártja a korrupcióban sokak szerint egyre mélyebbre süllyed.

A Kurz tevékenységével kapcsolatos bírósági perek még folynak, miközben az ÖVP egyre több tartományi szervezetére vetül a pénzügyi megvesztegetés gyanúja. Így például az, hogy az egyes pártszervezetekhez kötődő egyesületek a koronavírus-segélyek millióit törvénytelenül zsebelték be. A korrupció, a nepotizmus, a jogtalan kiváltságok kétes hírneve a felmérések szerint is egyre inkább sújtja a legnagyobb osztrák pártot.

A legfrissebb közvélemény-kutatások arról tanúskodnak, hogy a kancellár pártjának támogatottsága ma 23 százalékos, szemben a legnagyobb ellenzéki párt, a szociáldemokrata SPÖ 29 százalékos támogatottságával.

A botrányok ugyanakkor a kancellárt közvetlenül is érintik.

A közelmúltban látott napvilágot, hogy két, a garatra jócskán felöntött testőr a kancellári rezidencia parkolójából kihajtva több járművet is megrongált. Ráadásul kiderült, hogy a két "elitrendőr" közvetlenül a történtek előtt a kancellár feleségével sört, bort és pálinkát fogyasztott. Értesülések szerint az esetet el akarták tusolni. A kancellár – miután az eset kitudódott – sajtókonferenciát tartott, és mélységes sajnálkozását fejezte ki a testőrök ténykedése miatt.

A Der Standard című osztrák lap szerint mindez magyarázza, hogy a kancellárt nemzetközi szerepléseikor nem csupán a békevágy hajtja, hanem a külpolitikai siker reménye is.

