Ezúttal oklahomai kórházban történt lövöldözés

Négy halálos áldozata van egy lövöldözésnek, amely amerikai idő szerint szerda délután az Oklahoma államban található Tulsa városában zajlott le egy kórházi épületben, a feltételezett elkövető is életét vesztette - jelentette be a helyi rendőrség.

Wendell Franklin, a tulsai rendőrkapitány a Twitteren azt írta, hogy kollégáit a helyi St. Francis Kórház közelében lévő egyik egészségügyi épületbe hívták, ahol a bejelentés szerint egy felfegyverzett férfi tartózkodott. A tulsai rendőrség szóvivője közleményében úgy fogalmazott, hogy "aktív lövöldözőről" volt szó. A sebesültek pontos számát egyelőre nem közölték.

A rendőrség valamivel este 6 óra előtt egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a tisztek átkutatják az épület minden helyiségét, és ellenőrzik, hogy megszűnt-e minden "fenyegetés."

UPDATE — we now have 5 dead, including the shooter, in the active shooter situation at the Natalie Building on the St. Francis Hospital Campus. — Tulsa Police (@TulsaPolice) June 2, 2022