"Itt az ideje meghalni" - mondta a texasi lövöldöző a negyedikeseknek

"Bement, leguggolt, aztán azt mondta: itt az ideje meghalni" - mondta el a fiú, akinek szülei nem akarták, hogy gyermekük neve nyilvánossá váljon. Ezt követően lövések dördültek: a fiú ekkor azt mondta barátainak, hogy bújjanak el. Egy terítővel letakart asztal alá másztak be, a fiú azt mondta a többieknek, hogy ne szólaljanak meg, mert akkor a lövöldöző is rájön, hogy ott vannak.

Arról is beszámolt, hogy nem sokkal később megérkeztek a rendőrök az épületbe és egyikük azt kiáltotta, aki bajban van, kiáltson. A fiú egyik osztálytársa is hallotta ezt a felszólítást, és

segítséget is kért, amit a fegyveres meghallott, átment a terembe és lelőtte a lányt.

Ezt követően rontottak be a rendőrök az osztályukba, Ramos rálőtt egyikükre, mire a rendőrök tüzet nyitottak rá. A lövöldözésben három rendőr sérült meg.

A tanárok gyermekek életét mentették meg sajátjuk árán

A fiú ezt követően hagyta el búvóhelyét a CBS cikke szerint: tudta, hogy már biztonságosan megteheti ezt, mivel látta a rendőrök viselte páncélzatot és pajzsot. Azt is hozzátette: a lövéseknek a rendőrök vetettek véget, de a gyerekeket a tanárok, Irma Garcia és Eva Mireles mentették meg. A két tanár önfeláldozó módon a gyerekek elé vetette magát, amikor a lövések eldördültek, egyikük sem élte túl a lövéseket. Garciának négy gyermeke volt, Mirelesnek pedig egy lánya.

Garcia férje két nappal felesége halála után váratlanul elhunyt.

Arról is további részletek kerültek nyilvánosságra, hogy miként jutott be a fegyveres az épületbe: a BBC cikke szerint nem tartóztatta fel és senki és az sem biztos, hogy a hátsó ajtó, amelyen bement, egyáltalán kulcsra volt zárva.

Ez történt Ramos érkezését követően

Ramos 11.40-kor jutott be az épületbe: hogy előtte bárki rálőtt volna, téves információ. Megállt autójával, majd ő nyitott tüzet két emberre, akik egy temetkezési vállalkozótól indultak el éppen. Ezt követően átugrott az iskola kerítésén és több sorozatot adott le az épületre. A bejáratnál nem állta útját senki, útja szabad volt befelé.

A rendőrök 4 perccel később érkeztek meg, nem hatoltak be azonnal az iskolába, mivel tüzet nyitott rájuk az elkövető.

Egy teljes órán át nem fegyverezték le Ramost, aki 12.45-kor kapott halálos lövést.

Közben a gyerekek rokonai és bámészkodók egyaránt arra próbálták rávenni a rendőröket, hogy tegyenek már valamit.

Az interneten furcsán viselkedett az elkövető

A rendőrség egyelőre nem tudja megmondani, hány lövést adott le Ramos, de 600 tölténnyel érkezett a helyszínre: ez kétszerese annak, amit egy harcba induló amerikai katona magával visz. Úgy tűnik, nem hagyott üzenetet maga után, amely megmagyarázza tetteit: egyre több olyan üzenet kerül ugyanakkor nyilvánosságra, amelyben vadidegeneknek beszél furcsa dolgokról.

Ezekben az üzenetekben fegyvervásárlásával henceg, egy embernek azt mondta, ölje meg magát, és egy csetszobában arról is beszélt, hogy az emberek megérdemlik, hogy megerőszakolják őket. Több felhasználói fiókja is volt az interneten, de mindnél ugyanazt a képet és nicknevet használta - a TheBiggestOpp nevet használta , korábbi salv8dor_ nicknevét erre cserélve a Sky News cikke szerint.

Ugorj le egy hídról, írta egy ismeretlennek

Szerette volna elérni, hogy minél többen kövessék fiókjait, ezért a különböző platformokon hirdette ezek elérhetőségét. A legaktívabb a Yubo nevű appon volt, ennek segítségével írta meg egy frankfurti tininek, hogy arcon lőtte nagymamáját, és itt küldött egy másik idegennek bizonyítékot arról, hogy fegyvert vett. Valentin-napon egy felhasználónak agresszív üzenetet küldött ugyanitt: előbb azt írta, hajlandó lenne imádni őt, majd azt mondta a lánynak, ugorjon le egy hídról.

Legalább egy felhasználó jelentette is viselkedését.

Állítólag állatkínzós élő közvetítéseket is indított a platformon, de erre egyelőre nincs bizonyíték.

Az Instagramon a vásárolt fegyvereiről készített fotót is posztolta: a kép alatt megjelölt egy másik felhasználót, aki állítása szerint nem texasi, nem ismerte Ramost és nem értette, miért jelölték meg a bejegyzésben. Később a lövöldöző arra kérte, ossza meg a fegyveres képet, amit ő nem értett. Üzeneteket is kapott Ramostól, a lövöldözés előtt is egyet.

Nők felé irányult agressziója

Daniel Allington, a King's College London szakértője, aki az erőszak megjelenését vizsgálja az interneten, úgy gondolja, nehéz lett volna felismerni Ramos valós motivációját.

"Van egy társadalmilag elszigetelt fiatalember, akinek erőszakos bosszúfantáziái vannak, aki egy vita során lelövi egy idősebb nőrokonát, majd a lehető legtöbb embert akarja megölni. Nyilvánvaló, hogy

sok olyan fiatal, szociálisan elszigetelt fiatalember van, aki fenyegető és agresszív üzeneteket tesz közzé a közösségi médiában, agresszívan viselkedik családtagjaival vagy a helyi közösséggel szemben, és közülük nagyon kevesen követnek el ilyesmit.

Nehéz tehát azt állítani, hogy hiba volt mindezt nem felfedezni" - mondta.

Véleménye szerint a posztokból az látszik, hogy Ramos figyelmet akart magának, és kivételesnek érezte magát, miközben folyamatosan agressziót mutatott a külvilág, különösen a nők felé. Kanadában lövöldözést sikerült megelőzni

A rendőrök

A rendőrök csütörtökön egy olyan férfit lőttek le, akik fegyverekkel jelent meg egy olyan területen, ahol legalább három iskola volt a közelben. A rendőrök interakcióba léptek a fegyveressel, majd lövések dördültek el, a férfi meghalt. Az esemény miatt négy iskolát zártak le ideiglenesen.

Nyitókép: Jordan Vonderhaar/Getty Images