A texasi lövöldözőt otthon és az iskolában is bántották, a mészárlás reggelén lelőtte nagymamáját is

A közösségi médiában posztolt frissen vásárolt fegyvereiről a 18 éves gyilkos: azt mondják róla, csendes típus volt, de bőven hagyott arra utaló jeleket a közösségi médiában, hogy fegyverrel készül valamit elkövetni. Ramos legalább 19 gyermek és két felnőtt életét követelő ámokfutása az Egyesült Államok elmúlt egy évtizedének legtöbb áldozattal járó iskolai lövöldözése.

A texasi Uvaldéban élő Ramos a lövöldözés reggelén a frissen vásárolt fegyverekkel lelőtte saját nagymamáját - aki túlélte az esetet -, majd autóba ült, és az általános iskolához hajtott, ahol a lövöldözés végén a rendőrök végeztek vele, írja a Sky News.

Az Instagramon is megmutatta fegyvereit

Ramosnak két közösségimédia-fiókja is volt: az Instagramra fel is töltött egy képet arról a két, AR-15 típusú félautomata gépkarabélyról, amelyeket az iskolában használt, és amelyeket 18. születésnapjára vett magának.

"Ez volt az első dolga, amikor betöltötte 18. életévét" – mondta Ronald Gutierrez állami szenátor a CNN-nek. A fegyvereket legálisan vásárolták egy szövetségi engedéllyel rendelkező kereskedőtől Uvalde körzetében.

Április végén egy olyan képet is megosztott az interneten, amelyen egy kéz töltényeket tart. A rendőrség most azt is vizsgálja, hogy a támadást megelőző órákban tett-e olyan kijelentéseket az interneten, amelyek alapján sejthető volt, mit tervez.

A CNN szerint néhány nappal a lövöldözés előtt Ramos egy fegyverről és töltényekről küldött képeket egy volt osztálytársának,

aki azt mondja, egy egész hátizsáknyi lövedéke volt aznap a fiúnak. Beszámolója szerint ő rákérdezett, hogy miért van szüksége erre, amire Ramos úgy válaszolt, ne aggódjon emiatt, majd hozzátette, annyira megváltozott, hogy meg se ismerné őt.

Ramos egy barátja azt is elmondta, hogy a fegyver megvásárlása után a fiú küldött neki egy fotót a nyugtáról. Egy másik osztálytárs, aki saját bevallása szerint közel állt a lövöldözőhöz, azt állítja, hogy gyakran xboxoztak együtt, Ramos pedig a Call of Duty nevű lövöldözős játék nagy rajongója volt.

A Washington Post beszámolója szerint Ramost

gyerekként gyakran érte bullying az iskolában:

csúfolták selypítése miatt, illetve ruháit is kritizálták és gyakran nevezték melegnek. Mindezek miatt később ott is hagyta az iskolát, de otthoni körülményei sem voltak ideálisak, a családban is gyakran előfordultak veszekedések.

Agresszióra hajlamosnak látták kollégái

Ramos egy gyorsétteremláncban dolgozott részmunkaidőben esti műszakokban: munkatársai csendes, magának való emberként ismerték meg, aki ugyanakkor hajlamos volt az agresszióra is. Kollégáival nem nagyon találkozott munkaidőn kívül, ugyanakkor gyakorta látták őt a közeli parkban, ahova bokszkesztyűt vitt magával, és arra próbálta meg rávenni az idegeneket, hogy álljanak ki vele. Amit eddig tudni lehet Kórházi hírek szerint válságos állapotban van egy 66 éves nő és egy 10 éves lány, valamint jó állapotban kezelnek egy 10 és egy 9 éves lányt. Két másik áldozatról ismert, hogy kritikus állapotban vannak, róluk az őket kezelő intézmény nem adott ki információkat.



Az Egyesült Államokban helyi idő szerint szerda reggel azt közölték, hogy a meglőtt nagymama, aki életveszélyes állapotban került kórházba, életben van.



A lövöldöző fiatal a helyszínre érve összetörte kocsiját egy árokban. Az uvaldei rendőrség és az állami katonák érkeztek először a helyszínre a 911-es segélyhívóra érkezett bejelentést követően, és már lövöldözés fogadta őket.



Amire a hatóságok az iskolához értek, a férfi bejutott az épületbe és elbarikádozta magát egy osztályteremben, ahonnan szintén lövések hallatszódtak. Időközben a rendőrök körbejárták és próbálták kiüríteni az épületet, ablakokat törtek be, hogy ott meneküljenek a bent lévők. Ezután a rendőrök behatoltak a terembe, ahol Ramos elbarikádozta magát. A lövöldöző a hírek szerint tűzharcban vesztette életét. Két rendőr - nem életveszélyesen - megsérült, őket kórházba szállították. A 18 éves férfi motivációja egyelőre ismeretlen. Osztálytársai szerint nem nagyon járt már iskolába, alig jelent meg az uvaldei gimnáziumban. Más forrásokból kiderült, hogy Ramos egy helyi Wendy's gyorsétteremben dolgozott. ( CNN

Nyitókép: Youtube