Hibás alkalmazásuk miatt nagy veszteséget szenvedtek az orosz elitegységek is – brit hírszerzés

A brit védelmi minisztérium legújabb közzétett hírszerzési jelentése szerint az orosz haderő elit egységei, a légideszant-csapatok (VDV-alakulatok) „súlyos veszteségeket” szenvedtek el a háború kezdete óta – áll a Telex beszámolójában.

Azt írják, hogy olyan feladatokkal bízták meg ezeket az elit egységeket, amelyek jobban illettek volna a nehézpáncélos alakulatokhoz, a „rossz stratégiai irányításért” pedig súlyos árat fizettek. A légideszantosok „számos figyelemre méltó taktikai hibát követtek el” – idézi a lap jelentést, amely példákat is hoz ezekre a kudarcokra:

„A VDV helytelen alkalmazása rávilágít arra, hogy Putyin jelentős befektetései a fegyveres erőkbe az elmúlt 15 évben hogyan eredményezték a teljes orosz haderő kiegyensúlyozatlanságát” – írják.

