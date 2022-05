Gyilkos bálna úszik felfelé a Szajnán – videó

Kardszárnyú delfin úszik felfelé a Szajnán, szemlátomást egyre rosszabb egészségi állapotban, ezért minél hamarabb vissza kellene vinni a tengerbe – közölték a francia hatóságok.

A gyilkos bálnaként vagy orkaként is ismert tengeri emlőst április elején látták a nyílt tengeren, akkor még 30 kilométerre a Szajna torkolatától, azóta a négyméteres delfin már 60 kilométert úszott felfelé a folyón, és már Rouen térségében jár.

A leginkább Skócia, Izland és Norvégia partjainál és délebbre az Atlanti-óceánban előforduló kardszárnyú delfin feltűnése a térségben rendkívül ritka, és szakértők nem találnak magyarázatot a mostani esetre sem. Halászhajókról készült videofelvételek alapján nem kétséges, hogy orkáról van szó.

I hope this lost orca stuck in La Seine river in France will find his way back to the ocean very soon. ??? https://t.co/E1a0Aa78zK — Leo's Animal Planet #STOPTHEGRIND ?? (@LeosAnimalPlan1) May 25, 2022