Úgy tűnik, taktikát váltottak az oroszok Kelet-Ukrajnában - térképek

Az orosz erők valószínűleg felhagytak azzal az erőfeszítéssel, hogy az ukrán erőket egyetlen nagy hadművelettel bekerítsék Kelet-Ukrajnában, és ehelyett kisebb bekerítéseket próbálnak végrehajtani, így, fokozatosan igyekszenek előrenyomulni - írta elemzésében az amerikai Institute for the Study of War oldal a Twitteren közzétett elemzésében.

Mint írták, az oroszok most főleg Szeverodonyeckre összpontosítanak, de a cél továbbra is Donyeck és Luhanszk megye területének a teljes elfoglalása.

Az alábbi, áttekintő és részletes térképeken azt ábrázolták, mely területeken zajlanak most harcok.

