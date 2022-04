Vajdasági kérések teljesítésével folytatódhat a magyar gazdaságfejlesztési program

Szijjártó Péter közölte, a vajdasági magyarok minden korábbinál nagyobb számban vettek részt a történelmi jelentőségű magyarországi parlamenti választáson, a több mint 60 900 Szabadkán leadott szavazat a másfélszerese annak, amit 2018-ban adtak le. A vajdasági magyarok ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy folytatódhasson a nemzeti kormányzás Magyarországon. A tárcavezető megköszönte a vajdasági magyar közösségnek a támogatást, és azt, hogy ennek köszönhetően tovább épülhet a magyar-szerb történelmi megbékélésen alapuló barátság a két ország és a két nemzet között, amelynek a legnagyobb haszonélvezője éppen a vajdasági magyarok közössége.

Szijjártó Péter emellett rámutatott, hogy a választás nemcsak az ország, hanem a nemzet jövőjéről is szólt, mert a magyarok esetében az ország és a nemzet határai nem azonosak.

Örömének adott hangot, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a szerbiai választásokat követően ismét önállóan tud frakciót alakítani a szerbiai parlamentben, és a VMSZ által támogatott elnökjelölt, Aleksandar Vucic tudja folytatni a munkáját a következő öt évben is.

A tárcavezető kiemelte, a magyar kormány folytatja a munkát, és ezzel folytatódhat a vajdasági gazdaságfejlesztési program is, amelynek nyomán eddig 167 milliárd forintnyi beruházás jött létre a Vajdaságban. Elmondása szerint várják a Vajdasági Magyar Szövetség javaslatait arra nézve, hogy most milyen fejlesztések támogatására volna szükség a Vajdaságban. "Eddig mindig elfogadtuk a VMSZ javaslatait, nem hiszem, hogy most máshogy lenne. Néhány héten belül a VMSZ ezt a javaslatot nekünk át fogja adni."

Újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter közölte, hogy folytatódnak a stratégiai jelentőségű fejlesztések Szerbia és Magyarország között, a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítási munkálatai 2025-re lezárulnak,

a Szabadka-Szeged vasútvonalat pedig még az idén nyáron-ősszel üzembe helyezik, akkor a teherforgalom, a tervek szerint jövő nyártól a személyforgalom indulhat meg.

Reményét fejezte ki, hogy ezután a Szabadka-Baja vonal kérdését is elő lehet venni.

Az ukrajnai háború miatt a Budapest-Belgrád vasútvonal jelentősége még inkább felértékelődik, hiszen ezen az útvonalon tud majd az áru a görögországi kikötőkből Nyugat-Európába jutni, hiszen az ukrajnai útvonalak egy időre ellehetetlenültek.

A következő kormányzati ciklusban legalább két új határátkelőt szeretnének nyitni a két ország között.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a közös sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy az április 3-i választásokat megelőzően a VMSZ-nek három célja volt, és mindhárom célt sikerült megvalósítani, vagyis

a Fidesz-KDNP nyerte meg a választást Magyarországon,

a VMSZ megtartotta parlamenti pozícióját, és

a VMSZ által is jelölt Aleksandar Vucic maradt a köztársasági elnök.

"A választásokra való felkészülésben arról beszéltünk, hogy az a célunk, hogy folytatni tudjuk azt a nemzetépítést, azt a közösségerősítést, azt a szomszédságpolitikát, azt a politikát a magyarok és a szerbek között, amit az elmúlt tíz évben elkezdtünk és folytattunk, és hogy ahhoz kérjük az emberek támogatását és legitimitását" - húzta alá. Hozzátette, Szijjártó Péterrel arról egyeztetett, hogy

rövid időn belül megfogalmazzák az együttműködés következő állomásait, hogy az együttes munka folytatódhasson.

"Megmaradt az a tengely, amelyet létrehoztunk az elmúlt években. A magyar-szerb kapcsolatok építése töretlen tud lenni az elkövetkező időben is, és azt gondoljuk, hogy ez elsősorban mindannyiunk fontos prioritása, legfontosabb prioritása, figyelembe véve azokat az időket, amelyeknek részesei vagyunk" - zárta szavait Pásztor István.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter