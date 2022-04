Bendarzsevszkíj Anton: Oroszország új offenzívát készít elő

Alacsony intenzitású harcok folynak jelenleg is Ukrajnában. Mariupolt próbálják elfoglalni az orosz erők, de most már több mint hat hete tart az ostrom, és a városnak a túlnyomó része egyszerűen megsemmisült. Leginkább átcsoportosítások zajlottak az elmúlt hetekben, azokat az orosz erőket, amelyeket Kijev térségéből kivontak, feltöltik friss katonákkal, élelmiszerrel, lőszerrel és haditechnikával, és most nagyon komoly orosz offenzíva készül Kelet-Ukrajnában – adott helyzetelemzést az orosz–ukrán háború állásáról Bendarzsevszkij Anton.

A Danube Institute kutatási igazgatója szerint minden erőt erre az offenzívára fognak koncentrálni az oroszok, mert ott próbál komoly sikereket elérni Vlagyimir Putyin. A szakértő azonban úgy véli, hogy Kelet-Ukrajnában voltak a legfelkészültebbek az ukrán erők, hiszen onnan számítottak leginkább támadásra, az elmúlt nyolc évben megerősítették a katonai pozíciójukat a Donbasz térségében.

"Ha megnézzük a katonai térképeket, az orosz erők azon a fronton nem nagyon tudtak haladni, néhány kilométert legfeljebb. Nehéz feladata lesz az orosz erőnek, hogy felmorzsolja, megsemmisítse az ukrán ellenállást, azzal fog próbálkozni, hogy bekeríti az ukrán erőket, Mariupol felől nyilván segíteni fog, ha esetleg sikerül elfoglalni a várost, egyelőre ezt nem látjuk, illetve északkeleti részről, Harkiv alatt indíthatnak újabb csapatokat, és megpróbálják bekeríteni az ukrán állásokat, ellehetetlenítve az ellátásukat Ukrajna többi része felől" – mondta.

Bendarzsevszkij Anton úgy véli, Kijev bevételét az oroszok egyelőre feladták, mert

nem vált be az az orosz taktika, hogy egyszerre több irányban, több célpont ellen támadnak,

így most egy vagy két célpontra koncentrálnak: Kelet-Ukrajna Donbasz térségére, Luhanszk és Donyeck megye elfoglalására. Az ukrán erőknek pedig a legfontosabb feladata most nyilván az, hogy megállítsák az orosz előrenyomulást.

A térség szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt hat hétben módosultak az orosz célok, az elején az ukrán kormány leváltása lehetett az elsődleges cél, hogy megakadályozzák Ukrajna nyugati orientációjú irányvonalát, és Oroszország felé fordítsák az országot, ez nem vált be. Próbálkoztak nyomásgyakorlással ukrán nagyvárosok, Harkiv, Csernyihiv, sőt Odessza ellen is, de ezek sem váltak be.

"Most egy irányra koncentrálnak. Ha nagyon gyorsak lesznek az orosz sikerek, akkor bekövetkezhet az is, hogy a sikerek hatására ezeket az erőket újra átirányítják más célpontok ellen, mondjuk, Kijev elfoglalására. Ez nem kizárható.

Ha itt is elakad az orosz támadás, akkor viszont biztosan elhárul Ukrajna számára az a veszély, hogy az ukrán nagyvárosokat támadás érné.

A következő hetek döntőek lesznek: vagy megnövekszik a kompromisszumkészség az orosz oldalon is a béketárgyalásra, vagy nem lesz hajlandóság orosz oldalon, és akkor állóháború következhet, alacsonyabb intenzitású harcokkal, de akár hónapokig, évekig is a kelet-ukrán területek megszerzésére. Vlagyimir Putyin számára kell a győzelem, egy olyan siker, egy olyan eredmény, amit letehet az asztalra, és mutathatja az orosz lakosságnak, hogy ezért volt ez a hadművelet" – mondta Bendarzsevszkij Anton.

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij