Lövöldözés Tel-Aviv szórakozó negyedében, két halottat jelentettek – videók

Legalább két ember életét vesztette és többen megsebesültek csütörtök este Tel-Aviv belvárosi szórakozónegyedében egy lövöldözésben – közölték az izraeli egészségügyi hatóságok.

A Magen David Adom, a helyi egészségügyi gyorsszolgálat beszámolója szerint a belváros több helyszínéről is jelentettek lövéseket. Közlésük szerint hat embert szállítottak kórházba, hárman súlyos, illetve kritikus állapotban voltak.

I’m getting reports that a terrorist/s has shot at least 5 Israelis, leaving three in critical condition in one of the busiest streets of Tel Aviv tonight (Dizingof).



Please, pray with me there will be no more bloodshed. No more death. My heart aches so much. pic.twitter.com/BGEJYf8WxK — Hen Mazzig (@HenMazzig) April 7, 2022