Lövöldözés tört ki egy autós kiállításon Arkansasban

Egy ember életét vesztette és legalább húszan megsebesültek, köztük több gyerek az amerikai Arkansas tagállamban szombat este egy autós kiállításon történt lövöldözés során - közölte a legfrissebb értesüléseket az amerikai sajtó a hatóságokra hivatkozva.

Bill Sadler, a helyi rendőrség szóvivője korábban mintegy tíz sebesültről számolt be.

Gunfire errupts at a car show in Dumas today injuring around 10 individuals. pic.twitter.com/GFxyNBHq8Q — SnarkyMedia (@SnarkyMedia) March 20, 2022