Mindent megrohamoztak, ahol élelmiszerhez lehet jutni - kijevi helyzetjelentés, fotók

Makszim Ryabukha atya, a Kijevben működő szaléziánus központ igazgatója a Fidesz vatikáni hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az ukrán fővárosban az emberek megrohamoztak minden olyan kereskedelmi egységet, ahol élelmiszert találhattak. Hozzátette, hogy az általa vezetett egyházi intézményben jelenleg háromszáz gyereknek adnak szállást és védelmet.

Fotókból és hírügynökségi jelentésekből ismert, hogy a városban napok óta készülnek az orosz támadásra, illetve annak a mintegy 60 kilométer hosszú, harci járművekből álló orosz konvojnak a megérkezésére, amely egyelőre a fővárostól mintegy 30 kilométerre áll és napok óta alig halad előre. A konvojról most már nemcsak műholdas, hanem a szárazföldről készült képek is rendelkezésre állnak.

A főbb ki- és bevezető utakon ellenőrzőpontokat állítottak fel, este nyolctól kijárási tilalom van, a harci egységekről és katonákról tilos fényképet készíteni, ezt az ukránok is nagyon komolyan veszik, derült ki az Index tudósítójának kijevi bejelentkezéséből. (Attól félnek, hogy ha felkerülnek a képek az internetre, akkor azok geolokációs adataiból kiderülhet, hol vannak a katonai erők.) Az utcákon embereket alig látni, forgalom is csak azért van, mert bizonyos személyes szükségleteket (orvosi ellátás, családlátogatás, élelmiszervásárlás) mégiscsak el kell intézniük azoknak, akik nem hagyták el a várost. Az a híresztelés járja, hogy

két-három nap múlva eléri a totális háború Kijevet, brutális offenzívát indítanak a város elfoglalásáért

- számolt be róla a tudósító.

Ismert, az egészségügyi ellátás sem működik már rendesen a környéken, Kijev megyében. A KárpátHír szombaton azt jelentette Volodimir Zsovrin, a súlyosan beteg gyermekeket kezelő Ohmatgyit intézet igazgatója közlése alapján, hogy a közelben két gyermek szenvedett súlyos sérüléseket, ám az orvosi segítség elkésett az oroszok folyamatos bombázásai miatt.

A Kijev északnyugati külvárosában egy hete erős bombázások alatt álló ukránok végre el tudnak menekülni – jelentette a CNN tudósítója Irpiny város bejáratától. Ismert, az ukrán erők leromboltak egy hidat, hogy megakadályozzák az orosz hadsereg előrehaladását Kijev központja felé. Lerombolt híd alatt várakoznak az Irpiny folyón átkelni szándékozó emberek a Kijev közelében lévő Irpinyben 2022. március 4-én. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. MTI/AP/Emilio Morenatti Légicsapásban lerombolt híd alatt kialakított átkelőn próbálnak átjutni az Irpiny folyón a Kijev közelében lévő Irpinyből menekülő emberek 2022. március 5-én. MTI/AP/Vadim Ghirda

"Sok embert látunk, akik láthatóan megrendültek, szinte megkövültek, mert napok óta szörnyű bombázások csapdájába estek, és csak most kezdenek kiszabadulni" - írta le a helyzetet Clarissa Ward. Azt mondta, állandó tüzérségi hangok hallatszottak a háttérben. Sok ember még nem hagyja, egyszerűen nem tudja elhagyni otthonát, a családját, a házát és mindent, amiért olyan keményen dolgozott.

"Rendkívüli érzés látni, milyen magas az ingerküszöb sok ukránnak. Sok időbe telik, mire hajlandók elhagyni otthonukat. Ezeket az embereket már hét napja bombázzák, és még csak most indulnak útnak" - mondta.

A menekülők között sok az idős ukrán ember. Tűz pusztít egy épület tetőszerkezetében egy orosz támadást követően a Kijev közelében lévő Irpinyben 2022. március 4-én. MTI/AP/Oljakszandr Ratusnyak

Kijevben múlt csütörtökön hajnalban szólaltak meg először a légvédelmi szirénák, az oroszok ekkor indították az első rakétákat Ukrajna felé, és kitört a háború. Egyesek már ekkor rögtön védett helyekre vonultak és azóta is ott húzzák meg magukat, mások viszont ekkor még nem gondolták, hogy akár civil épületek is veszélyben lehetnek. Múlt szombaton azután találat ért egy, a Lobanszkij sugárúton lévő toronyházat. Az épület a 17 és a 21. emelet között súlyosan megsérült, mintha kiharaptak volna egy nagy darabot az oldalából. Nem halt meg senki, de többen súlyosan megsérültek. A Bors elért két nőt, akik korábban éppen abban az épületben éltek. Elena és édesanyja a szerencsések közé tartoznak, ugyanis ők megúszták a támadást, ám a lakásuk megsemmisült. Elena nem is tudott könnyek nélkül beszélni a történtekről, a határon átérve is reszketve ölelte a kiskutyáját.

"Borzalmasak az ottani állapotok. Rettegtünk, de maradtunk volna, hisz ott az életünk. De a rakétatámadás után semmi sem maradt a lakásunkból"

- Elena, és édesanyja is. Nem tudják, mi lesz ezután. A magyar segítségért viszont nagyon hálásak.

A rakéta eredetére egyébként nem ismert a végleges, biztos információ: az oroszok szerint egy meghibásodott irányítószerkezetű ukrán rakéta okozhatta a találatot, míg az ukránok szerint az orosz egységek lövedéke találta el az épületet.

Mindeközben az orosz védelmi minisztériumot idézve az Interfax orosz hírügynökség is arról számolt be, hogy az orosz csapatok nagy területet érintő támadást indítottak, amelynek során számos várost és falvat elfoglaltak. A Kijevtől mintegy 100 kilométerre nyugatra fekvő Zsitomir közelében egy orosz légitámadás során lelőttek négy ukrán Szu-27-es vadászrepülőgépet is.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint február 24., Ukrajna megszállásának kezdete óta az orosz katonai erők 69 ukrán repülőgépet pusztítottak el a földön, és 21-et a levegőben.

Nyitókép: Twitter/ukrán védelmi minisztérium