Két iskolát is találat ért Csernihivben – videók

Kilencen meghaltak, miután légitámadás ért két iskolát és házakat Csernihivben, állítja a régió kormányzója. A Twitterre egy videó is felkerült arról, ahogy támadás ér egy lakóövezetet, bár az egyelőre nem világos, hogy ugyanarról az esetről van-e szó – írja a Sky News alapján a Telex.

A brit hírszerzés csütörtöki jelentése szerint az észak-ukrajnai város továbbra is ukrán kézben van az elmúlt napok heves orosz ágyúzása ellenére, a CNN viszont csütörtök délelőtt arról adott hírt, hogy találat érte a város mellett található olajtárolót, amelyből hatalmas fekete füstoszlop száll fel.

Russian forces strike at residential buildings in central Chernihiv.



According to the Northern Territorial Defense Forces, there is no military infrastructure in the nearby area, only several schools, kindergartens, and a hospital. pic.twitter.com/i9B4H1yICo — TheFamily'sSoup TV (@FamilysSoupTV) March 3, 2022