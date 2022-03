Bevették az oroszok Herszont - videó

Éjjel orosz csapatok vonultak be a dél-ukrajnai Herszon városába, erről felvételeket is közzétettek.

A The Guardian tudósítása szerint a felvételeket herszoniak készítették, az orosz "bevételt" pedig Igor Kolihajev polgármester is megerősítette, hozzátéve, a városházára is bejutottak orosz fegyveresek, fegyvertelenül várták őket békés emberekként.

Herszon elfoglalását egyébként már szerdán napközben bejelentette az orosz állami gépezet, ám azt ukrán oldalról nem erősítették meg.

Herszon az első ukrán nagyváros, amelyet az egy hete tartó háború során sikerült bevennie az orosz hadseregnek. Kolihajev elmondása szerint az oroszok kijárási tilalmat léptettek be bevonulásukat követően, amely szigorú szabályokat jelent mindent herszoni számára. A következőket kell betartaniuk:

nem hagyhatják el otthonaikat este 8 és reggel 6 óra között,

legfeljebb ketten mehetnek együtt az utcára nappal,

a város utcáin csak az élelmet, gyógyszert és egyéb utánpótlást szállító autók közlekedhetnek, minimális sebességgel.

A polgármester Facebook-posztban tudósított a BBC híradása szerint arról, hogy a megszálló erőket a civil lakosság megkímélésére kérte: állítása szerint a városban nem tartózkodnak ukrán katonák.

"Az orosz megszállók a város minden részén ott vannak, és nagyon veszélyesek"

- idézte Gennagyij Lakhutát, a regionális közigazgatás vezetőjét az AFP hírügynökség.

A 280 ezer lakosú, a Fekete-tengerbe ömlő Dnyeper partján fekvő város elfoglalása azért jelentős, mert lehetővé teheti Oroszország számára, hogy ott katonai támaszpontot hozzon létre, miközben igyekszik tovább hatolni a szárazföld belsejébe.

Egy állítólagosan Herszonban készült, a Telegramra feltöltött videó szerint az orosz megszállók a város regionális közigazgatási központjáról eltávolították az ukrán zászlót, a felvételt készítők felháborodására. A felvételen az látható, amint civilek a felfegyverzett oroszokhoz lépve visszakérik a lobogót, amit azok a földre tesznek, majd az ukránok a zászlót lobogtatva távoznak. A CNN hitelesnek találta a képsort.

Nyitókép: Ukrán rendőrök és nemzeti gárdisták gyakorlatoznak az Oroszország által 2014-ben annektált Krím-félszigethez közeli dél-ukrajnai Herszon megyében lévő Kalancsak falu közelében 2022. február 12-én. MTI/EPA/Oleg Petraszjuk