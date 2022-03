Bárki lehet orosz kém – videó a szabotőrök kereséséről Kijevből

Órákkal azután, hogy az első aggodalmak megfogalmazódtak a Kijevbe beszüremkedő orosz egységekkel kapcsolatosan, akik potenciális bevonulásuk útvonalát tervezik meg, egészen hisztérikussá vált az állapot az ukrán fővárosban: lassan már mindenkit potenciális orosz ügynöknek néztek a helyiek.

A mindenkibe beletartoznak az újságírók is a Sky News a helyszínen tartózkodó tudósítói szerint: a nagyobb csoportokban és golyóálló öltözetben mozgó újságírókat számtalanszor állították meg ellenőrzésre.

Ezért van kijárási tilalom is

Az újságírók szerint a kijárási tilalom mögötti egyik ok is az, hogy ezeket az orosz egységeket megtalálják: az orosz szabotőrök levadászása az ukrán biztonsági erők és a fegyveresek egyik célja.

A Sky News filmre vette, ahogy civil ruhás férfiak, akiket katonák kísértek, letartóztattak két férfit egy fekete terepjáróban Kijev központjában. A férfiakat a földre fektették, fegyvert fogtak rájuk, majd katonák kísérték el őket. Kezüket a fejük mögött összekulcsolva, majdnem guggolva kellett járniuk. A jelenet megmutatja, mennyire feszült itt a helyzet.

Vadásznak az orosz szabotőrökre

A város polgármestere, Vitalij Klicsko szerint folytatják a vadászatot a feltételezett orosz sejtek ellen.

"Az oroszok néhány kisebb csapatot küldtek, néha civilekkel, máskor fegyverekkel, mesterlövészekkel. Terrortámadást akarnak végrehajtani, pánikot akarnak kelteni a városunkban... vadászunk rájuk, és elkapjuk az orosz embereket, akik a városunkba jönnek" - magyarázta újságíróknak.

Ennek következtében

mindenki az otthonában vagy a föld alatt tartózkodik.

A lövöldözések különösen éjjel súlyosak; a pincék és a földalatti óvóhelyek - mint például a metró - nyújtják a legjobb védelmet.

"Nem adjuk a szabadságunkat senkinek"

A moszkvai születésű ukrán Jurij egyetlenként maradt otthon a lakótömbjéből. Pincéjében egy matrac, egy vízforraló, egy lámpa, néhány alapvető tárgy várja, körülötte melegvíz-csövek. A legjobb, amit el lehet mondani a búvóhelyről, hogy meleg.

"Itt lent biztonságos, még ha bombáznak is: nem hallok semmit. Most már a nap 24 órájában égve hagyom a villanyt és nyitva az ajtót, mert ha be kell jutnom ide, nem engedhetem meg magamnak, hogy ne legyek gyors" - fogalmaz a bujkáló férfi. Jurij nem hagyja el Kijevet, de a feleségét vidékre küldte a kutyájukkal. A háború szerinte az alapvető emberi jogok és szabadságjogok védelméről szól.

"Most már nem adjuk a szabadságunkat senkinek, soha, amíg meg nem halunk. Normális emberként akarok élni egy olyan országban, ahol normális szabályok vannak"

- fogalmazott. Azt kívánja, bárcsak az orosz emberek láthatnák, mi történik itt, megtapasztalhatnák, amit ők átélnek, és azt azt is láthatnák, milyen Ukrajna, amikor nincs háború - amiről soha nem gondolta volna, hogy itt megtörténhet.

(A nyitóképen: Ukrán katonák egy állítólagos orosz ügynököt visznek el egy járművel Kijevben 2022. február 27-én.)

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij