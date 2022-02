Élő adásban verekedett össze az orosz párti ukrán politikussal az újságíró – videó

Egy újságíró élő adásban ütött meg egy oroszbarát ukrán politikust az Ukrajna elleni orosz agresszióról szóló vita közben – írja az Insider cikke alapján a hvg.hu.

A felvételeken az látszik, hogy Jurij Butusov nekiesik az oroszbarát Ellenzéki Platform – Az Életért párt parlamenti képviselőjének, Nesztor Sufricsnak, arcon vágja, majd a fejét fogva leszorítja.

A balhé az Ukraina TV Szólásszabadság című beszélgetőműsorában történt. A műsorban részt vett még a nyugatbarát Arszenyij Jacenyuk volt ukrán miniszterelnök és Petro Porosenko volt elnök is. A műsorban Sufrics nem volt hajlandó elítélni Vlagyimir Putyin orosz elnököt, miután Jacenyuk azt kérdezte tőle, hogy „gyilkosnak és bűnözőnek” tartja-e az orosz elnököt.

Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4 — Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022