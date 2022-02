Így térítenek a biztosítók háborús övezetben

Nem kell egy országban klasszikus értelemben háborúnak lennie ahhoz, hogy egy biztosító azt mondhassa, nem fog téríteni. Elég, ha valahol rendszeresek a tüntetések vagy zavargások – fogalmazott a CLB biztosítási alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. Hivatalosan a külügyminisztérium minősíthet egy országot utazásra nem ajánlott területnek, háborús övezetnek – tette hozzá Németh Péter.

„Ezeken a területeken automatikusan már a szerződések szempontjából is úgy kell gondolni, hogy megszűnt a szolgáltatás. Ha menet közben nyilvánítódik ilyenné ez a terület, akkor pedig el kell indulni haza, mert ugye biztosítói szerződésben benne van az is, hogy a kármentésért és a kár megelőzéséért is meg kell tennie az ügyfélnek mindent, és

ilyenkor a magunk mentése, kimenekítése számít kármentésnek”

– mondta.

Ukrajnára jelenleg nem vonatkozik korlátozás – hangsúlyozta Németh Péter. A konzuli szolgálat néhány napja azt közölte, mindenki fontolja meg utazása szükségességét és lehetőség szerint halassza későbbre. Ha pedig mégis az utazás mellett dönt, vagy a térségben tartózkodik, regisztráljon konzuli védelemre.

„Most még működik ott minden szolgáltatás, és reméljük, hogy így is marad. Még az utasbiztosítások is térítenek,

nem hallottuk még biztosítóktól azt, hogy már nem szeretnének szerződést kötni arra a területre, illetve ne tudnának ott szolgáltatni, ez sajnos ilyen helyzetben bármikor változhat,

úgyhogy mindenki nagy figyelemmel legyen” – elemezte a jelenlegi helyzetet.

Németh Péter ugyanakkor hangsúlyozta: érdemes ellenőriznie a biztosításait annak, aki munka, tanulás vagy bármi egyéb folytán huzamosabb időn át tartózkodik a szomszédos országban, de a határmentén élőknek is ajánlott teljes körű biztosítással körbebástyázniuk magukat.

„Ne gondoljuk a legrosszabbra. Nem tudjuk, hogy ha harcok vannak egy országba, akkor azok hol zajlanak, lehetnek akár robbanások, légrobbanások, rázkódások, ablakbetörések és ne adj isten a jövőben becsapódó lövedékekből származó kár” – mondta. Felhívta a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni az ingatlanbiztosításokat, hogy mindenre kiterjed-e, élet- és balesetbiztosításra pedig remélhetőleg nem lesz szükség.

Hozzáfűzte: a tapasztalatok azt mutatják, hogyha zavargások miatt ilyen jellegű kár ér valakit, akkor hivatalosan ugyan nem térítenek a biztosítók,

méltányosságból azonban számíthatnak az ügyfelek kártérítésre.

Nyitókép: MTI/AP/Vadim Ghirda