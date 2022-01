Drasztikus lépésre készül a spanyol kormány: influenza lesz a Covidból

A hírt a spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez közölte a Cadena SER spanyol rádióállomásnak nyilatkozva. A szocialista politikus – aki a spanyol szocialista párt és a spanyol politikai baloldal relatíve új képződménye, a Podemos („Együtt képesek vagyunk”) közös koalícióját vezeti – azzal érvelt, hogy a Covid-járvány Spanyolországban új szakaszba lépett az oltások és egyéb kezelési módok általánossá válásával, valamint az új variánsok immár sokkal kevésbé végzetes megjelenésével, és elérkezett az idő az eddigi, tömegekre nézve halálos veszélyt jelentő járványt mind inkább a „hagyományosabb”, fertőzéses légúti megbetegedések mintájára kezelni.

Sánchez ennek kapcsán utalt arra, hogy míg a Covid első hulláma idején Spanyolországban a halálozási ráta még 13 százalékos volt, addig az omikron variáns már csak a fertőzöttek egy százalékánál idézett elő végzetes szövődményt. A spanyol miniszterelnök szerint az omikron januárban tetőzhet Spanyolországban, ami után operatív módon is napirendre lehet tűzni egy járványkezelési „stratégiaváltást”.

Sanchez egyúttal megerősítette, kormánya igazából már hetek óta dolgozik egy olyan új rendszer kialakításán, ami az automatikus karanténintézkedés és az emberek közötti távolságtartás előírása helyett

a tömeges átoltottságra és az emberek „önvédelmi” intézkedéseire tennék a hangsúlyt.

Hasonlóképpen, az egészségügyi hatóságok beszüntetnék a fertőzések tételes és részletes nyilvántartását, és áttérnének a hagyományos influenzánál rutinszerűen alkalmazott becslési módszerre, amikor gondosan kiválasztott mintán a betegség terjedésének a gyorsaságát mérik és ebből következtetnek annak lehetséges, népességléptékű hatásaira.

Formális kormányzati döntés a járványkezelési eljárás módosításáról még nem született, lévén előbb ehhez az illetékes spanyol járványügyi hatóság egyetértésére is szükség van, és az utóbbi még vizsgálja a tervbe vett intézkedés feltételeit és lehetséges következményeit – tette hozzá nyilatkozatában a spanyol kormányfő.

Sánchez egyúttal arról is beszámolt, hogy az elképzelést kormánya egészségügyi minisztere már felvetette több más EU-tagállambeli kollégájának is, és említették az unió járványmegelőzési és nyomonkövetési hatóságánál (European Centre of Disease Prevention and Control – ECDC) is. Mindebből megfigyelők arra következtetnek, hogy a felvetés hamarosan formálisan is az EU illetékes miniszteri tanácsa elé kerülhet.

A hír kapcsán a brüsszeli Euractiv megjegyzi, hogy Spanyolországban az elmúlt hónapokban széles körű társadalmi vita folyt a járványra válaszul született bezárkózás társadalmi és gazdasági költségeiről, (kimutatták például, hogy ebben az időszakban statisztikailag többen haltak meg öngyilkosság, mint halálos fertőzés miatt). Megfigyelők emlékeztetnek arra is, hogy a lakosság teljes átoltottsága Spanyolországban a 12 éven felüli lakosságnál közelít a 90 százalékhoz.

A tervbe vett spanyol stratégiaváltás amúgy

időben egybeesik azzal, hogy több más uniós ország mind szélesebb körben az oltások kötelezővé tételét tűzte napirendre,

ami amúgy végső eredményében elemzők szerint idővel az utóbbiaknál is alapot teremthet a spanyol típusú módosítás megfontolására.

A spanyol váltás, ha valóban sor kerül rá, amúgy uniós szinten vethet fel egyeztetési problémákat, ha ezt az EU-szintű hatóság még nem tartja elfogadhatónak. Ez esetben ugyanis EU-szinten könnyen utazási korlátozások sújthatják a spanyol területről más EU-országba érkezőket.

Nyitókép: Europa Press News/J. Hellin via Getty Images