Veszélybe kerülhet Emmanuel Macron EU-ra kihegyezett elnökségi kampánya

Országjárást, számos helyi konferenciát, kiállítást, rendezvényt, európai parlamenti képviselőkkel való találkozókat és nem utolsó sorban az EU jövője konferencia nagy finisét tervezte zömében még az áprilisi elnökválasztás előtti hónapokra a féléves elnökséget ellátó francia kormány.

A hivatalosan hangoztatott célja mindezeknek az, hogy „közelebb vigyék a hétköznapokhoz és az emberekhez az Európai Uniót”, amivel azonban – elemzők szerint –

egyúttal alkalmat adhatnak a hivatalban lévő elnöknek európai szerepének a kidomborítására is.

Különösen sokat vártak Párizsban a kilátásba helyezett „EU tour de France”-tól, ami a híres kerékpárverseny mintájára vidéki városok sorát keresné fel a következő három hónapban, és mindenütt közösségi találkozók keretében adna módot az unió céljaival és működésével való ismerkedésre. Ezzel ugyanis – az Elysée Palota vélelmezett szándéka szerint – az elnök egyúttal lekötelezhetné egy sor kisebb-nagyobb város vezetését, polgármesterét is, további szavazatokat biztosítva választási kampánya számára.

Az egymást követő járványügyi szigorítások azonban – a legfrissebbet éppen csütörtök hajnalban fogadta el a francia parlament –

egyre inkább kétségessé teszik ezek megrendezhetőségét.

Az Európai Bizottság francia elnökségi félévet megnyitó hagyományos látogatását is majdnem lemondták, végül azonban csütörtökön kezdetét veszi, de egyes programok résztvevői köre máris szűkült, mivel például a francia nemzetgyűlés elnöke, Richard Ferrand időközbe covidos lett.

A Politico szerint maga a francia elnöki stáb is elismeri a kockázatot – „van ilyen veszély”, idézte a brüsszeli portál a párizsi elnöki palota egyik névtelenséget kérő tisztviselőjét –, amit az is jelez, hogy a járvány újabb hullámával szembesülve az EU-elnökségi félév bonyolításánál eleve három lehetséges forgatókönyvvel számoltak.

Az egyik személyes jelenlétet feltételez minden programpontnál, a másik a virtuális térbe utalja teljes elnökségi félévet, a harmadik a kettő kombinálásával kalkulál.

A dolgok jelenlegi állása szerint

a francia EU-elnökség egyelőre az első – személyi jelenléten alapuló – forgatókönyvvel tervez, legalábbis január 23-ig.

Igaz, addig is csak a „kiemelt jelentőségű” rendezvények és a létszámában szűkített delegációjú miniszteri szintű találkozók kerülnek ilyen alapon megtartásra.

A továbbiakról a francia járványügyi hatóság dönthet majd, amely a helyi szabályok értelmében kéthetente értékeli a kialakult helyzetet.

Annyi bizonyos, hogy ebbe még éppen beleférhet Macron január 19-re tervezett strasbourgi nagy EU-elnökségi beszéde az Európai Parlament plenárisán, amelyet sokan saját hazai kampánya informális nyitányának is tekintenek. De még

itt is elronthat mindent, ha az EP vezetése addigra a személyes megjelenés lemondása mellett,

vagy akár csak a strasbourgi utazást megspórolandó egy rövidített brüsszeli ülés megtartásáról dönt.

Jelentések megjegyzik, hogy az egy évvel ezelőtti portugál EU-elnökség is próbálkozott eleinte a személyes jelenléttel, náluk is volt például elnökségi félévnyitó együttes ülés a portugál kormány és az Európai Bizottság tagjainak részvételével. Cserébe utóbb három EU-biztosnak is karanténba kellett vonulnia friss fertőződés miatt.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Yoan Valat