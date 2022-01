Jobban érinti ez a járványhullám a gyerekeket az amerikai tapasztalatok szerint

Csökkentették az alapimmunizálás és az emlékeztető felvétele közti intervallumot is: fél év helyett már öt hónappal a második adag után lehet kérni a harmadik vakcinát a CDC és az FDA közösen kidolgozott, frissített ajánlásának értelmében.

A CDC igazgatója, Rochelle Walensky a döntést azzal indokolta, hogy az omikronnal szembesülő felnőttek védettségi szintje mellett azoknak a gyermekeknek a biztonságáról is gondoskodni kell, akik a legnagyobb veszélybe kerülhetnek, ha elkapják a megbetegedést. Az FDA mindezen túl a 12-15 éves korosztály tagjai számára is engedélyezte a harmadik adag vakcina felvételét a MedicalXpress cikke szerint.

Rekordokat döntő adatokat tapasztalnak

Bár a gyermekek legtöbbjénél a koronavírus csak enyhe megbetegedést képes kiváltani, ritka esetben súlyos állapot is kialakulhat, illetve gyerekek is belehalhatnak a fertőzésbe. A megugró fertőzésszámok mindezen túl extra nyomást jelentenek az egészségügyi ellátórendszernek, amely még a delta megfertőzte betegek számával is küzd, miközben az omikron okozta hullám is berobbant.

A gyermekek is egyre inkább érintettek a járványban az omikron begyűrűzése óta:

kilenc amerikai államban döntött rekordot a kórházban ápolt koronavírusos gyermekek száma.

Ennél is aggasztóbb, hogy az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia hétfőn a gyermekkori koronavírusos esetek megdöbbentő emelkedéséről számolt be.

Nem bagatellizálható a gyermekek megfertőződése

"A megbetegedések száma az amerikai gyermekek körében elérte a világjárvány kezdete óta valaha jelentett legmagasabb esetszámot. A december 30-án véget ért héten több mint 325 ezer esetet jelentettek gyermekeknél. ez a szám 64 százalékos növekedést jelent a december 23-án végződő héten jelentett 199 ezer új esethez képest, és a két héttel korábbi esetszámok közel duplázódását jelenti" - fogalmaz a jelentés.

Bár a koronavírus okozta súlyos megbetegedések még mindig ritkák a fiatalabb gyermekek esetében,

az új esetek puszta száma aggasztja az orvosokat,

akik fontosnak tartják hangsúlyozni: eddig sem volt jelentéktelen betegség a koronavírus gyermekek esetében, most pedig még kevésbé az.

Két hét alatt leigázta az országot az omikron

"Korábban soha nem láttam olyan fertőzést, amely egy egész országon egy-két hét alatt végigsöpört" - mondta az NBC Newsnak David Kimberlin, a Birminghami Alabamai Egyetem gyermekfertőző betegségek osztályának társigazgatója.

Chethan Sathya, a New York-i Cohen Children's Medical Center gyermeksebésze elmondta, hogy szó szerint minden gyermek koronavírusos volt, akit ő és csapata az elmúlt hétvégén operált vagy látott.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba