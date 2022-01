Van, ahol éheznek - súlyos gondok mellett is őrzi a zéró Covid stratégiáját Kína

Két hete nem hagyhatják el a 13 milliós Hszian lakosai otthonukat, és még nem tudják, mikor vet véget Kína a szigorú lezárásnak. A terrakotta harcosok városa, mely békeidőben turistaközpont, most kong az ürességtől a CNN cikke szerint.

A lezárások miatt van, aki élelemhez, míg mások orvosi ellátáshoz nem jutnak hozzá. A kínai zéró Covid-megközelítés, amely tömeges teszteléssel, gyors lezárásokkal és karanténnal igyekszik minden friss kitörést gyorsan leküzdeni, haragot és dühöt vált ki a helyiekből.

Kínos kommentek az élelmiszerhiány miatt

Két éve annak már, hogy így kezeli az ország a koronavírust: kezdetben az emberek támogatását is bírta a módszer, de ahogyan nem áll meg az újabbnál újabb járványkitörések láncolata, a hszianiak mellett mások is azt a kérdést teszik fel, hogy meddig tartható fenn ez a rendszer, amelyben emberek millióit ejtenek foglyul a szigorú szabályok. PCR-teszteket szállító egészségügyi dolgozók végőruhában Hszian utcáin 2022. január 2-án. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

Az elmúlt héten a kínai közösségi médiát elárasztották a segélykiáltások, valamint a hsziani vezetést illető kritikák. A kormány tartotta sajtótájékoztatók élő közvetítéseinek kommentjei a lakosság részéről érkező élelmiszerkérésekkel teltek meg, aminek hatására letiltották a kommentelési lehetőséget. A cenzúra ellenére a téma egyre nagyobb teret nyert. A Weibón, a kínai Twitter-szerű platformon a Hszianban nehéz élelmiszert vásárolni hashtaget hétfőig 380 milliószor nézték meg.

Sokan fejezik ki elégedetlenségüket afölött, hogy a hatóságok előzetesen arról tájékoztatták őket, megfelelő mennyiségű élelmiszer lesz elérhető, ezért ők

nem halmoztak fel készleteket otthonaikban.

Kezdetben kétnaponta ki lehetett menni vásárolni, az esetszám emelkedésének hatására azonban a lakosok már csak akkor hagyhatják el otthonaikat, ha tesztelni hívják őket. Egy kommentelő azt írta a Weibón, hogy korábban butaságnak tartotta a pánikvásárlást, de most arra jött rá, ő volt a buta.

A BBC azonban kedden már arról írt, hogy a hszianiak cserekereskedelemmel próbálnak egymástól élelmiszerhez jutni. A közösségi média bejegyzéseinek tanúsága szerint a helyiek a cigarettát és a műszaki eszközöket cserélik élelmiszerre - ha tudják. A fotók és videók azt mutatják, ahogy például cigarettát káposztára, mosogatószert almára, egészségügyi betétet pedig egy kis halom zöldségre cseréltek a helyiek. Volt, aki a Nintendo Switch konzolját egy csomag instant tésztára és két gombócra tudta beváltani.

December 23. óta körülbelül 13 millióan vannak otthonukba zárva.

Extrém menekülési kísérletek

A felháborodás hatására egyes környékeken a helyi vezetés gondoskodott arról, hogy élelmiszer érkezzen az emberek otthonaiba, amit az állami tévé természetesen közvetített, de vannak környékek, ahova így sem jutott étel. Eközben az egyes területeken a lezárással kapcsolatos szigor további felháborodást váltott ki.

Pénteken a Weibón jelent meg egy felvétel, amelyen egy férfit azért vernek meg a hatóságok emberei, mert pékáruval próbált meg bejutni házába. Az ezt követő felháborodás hatására a rendőrség közleményt adott ki, amely szerint a két támadót hétnapos elzárással és 200 jüan pénzbírsággal büntették.

A múlt héten az állami média két olyan esetről számolt be, amikor a korlátozások életbe lépése előtt egyesek extrém módon igyekeztek elmenekülni Hszianból.

Egy férfi száz kilométert gyalogolt a reptérről több falusi ellenőrzőpontot is megkerülve, mielőtt végül december 24-én, nyolc nap után rátaláltak és karanténba került.

A másik esetben egy férfi 10 órán át kerékpározott éjjel közel fagypont alatti hőmérsékleten, hogy megpróbáljon visszatérni szülővárosába, miután megtudta, hogy Hsziant másnaptól lezárják. Őt is pénzbüntetésre ítélték a karantén mellett.

Marad a szigor

A helyi hatóságok mindezek ellenére továbbra sem enyhítenek a szigoron. Az elszántság jeleként elbocsátották a járvány egyik legsúlyosabban érintett területének, Yanta körzetének párttitkárát, aki ezzel egy egész csokornyi helyi tisztviselőhöz csatlakozott, akiknek elbocsátása a járvány miatt történt meg.

Hszinban hétvégén több mint egy hét után csökkent a friss esetek száma:

vasárnap 122-re csökkent a napi esetszám, hétfőn 90 esetet regisztráltak.

Ha a tendencia folytatódik, valószínűleg csak hetek kérdése, hogy sikeresen fékezzék meg a járvány kitörését, de nem ez lesz az utolsó alkalom, amikor a koronavírus – és a felszámolására irányuló szigorú válaszlépések – jelentős fennakadást okoznak a mindennapi életben és a helyi gazdaságban.

Nyitókép: Yi Qing / Costfoto/Future Publishing / Getty Images