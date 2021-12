Dél-Afrikában már látják az omikron aggasztó görbéjét

Aggasztó kitörést okozott az omikron a Dél-afrikai Köztársaságban a helyi egészségügyi szervek szerint, igen gyorsan domináns törzzsé válva.

A variáns, mely Európa számos országában, az USA-ban és az egyébként is járványkitöréssel bajlódó Dél-Koreában is megjelent, a MedicalXpress cikke szerint az Egyesült Arab Emirátusokat is elérte már.

Michelle Groome, a dél-afrikai Nemzeti Fertőző Betegségek Intézete (NICD) munkatársa szerint az elmúlt két hétben exponenciálisan nőtt a fertőzések száma, amely heti átlagban számítva napi 300 új esetről a múlt héten 1000-re, azt követően pedig 3500-ra ugrott.

Szerdán a Dél-afrikai Köztársaságban 8561 esetet regisztráltak, míg egy héttel korábban a napi adat 1275 volt.

"A növekedés mértéke aggasztó" - mondta Groome.

Napok kérdése és válasz érkezik a két fő kérdésre

Az NCID közlése szerint a múlt hónapban szekvenált minták 74 százalékában az omikront mutatták ki, mely november 8-án először jelent meg az ország népes Gauteng provinciájának egy esetében.

A világ egyelőre két fontos kérdésre várja a választ a variánssal kapcsolatban: mennyire fertőző, illetve képes-e kikerülni az oltások adta védelmet.

Mari van Kerkhove, a WHO epidemiológusa szerint napokon belül kiderülhet, milyen tulajdonságai vannak valójában a törzsnek.

Az NCID korai adatai szerint

valamelyest képes az omikron megkerülni az oltások adta védettséget, de a jelenlegi oltások által a súlyos megbetegedés és a halálozás ellen nyújtott védelem továbbra is erős marad.

A Pfizer oltását fejlesztő BioNTech vezetője, Ugur Sahin szerint a Comirnaty erős védelmet ad ez ellen a variáns ellen is.

Az omikron megjelenésére számos ország reagált határai lezárásával. Ursula von der Leyen, az Európai Tanács elnöke szerint a kontinensnek időt kell nyernie a vírussal szemben. Valószínűleg ennek jegyében hozták előre december 13-ára az 5-11 éves korosztálynak szánt oltások bevezetésének dátumát is.

Több ország, közte az USA és az Egyesült Királyság is kiterjesztette az emlékező oltásokra jogosultak körét ugyanezen megfontolás jegyében.

Amíg terjed, mutálódik is a vírus

A WHO már többször figyelmeztetett arra, hogy a koronavírus mindaddig új változatokat fog létrehozni, amíg szabadon keringhet nagy számú, oltatlan népességben.

"A világszerte alacsony oltási lefedettség és a nagyon alacsony tesztelési kapacitás melegágya a variánsok szaporodásának és felerősödésének"

- mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője, emlékeztetve a világot, hogy jelenleg a delta variáns felelős szinte az összes esetért a világon.

"Használnunk kell már meglévő eszközeinket, hogy megelőzzük a delta variáns terjedését, ezáltal életeket mentsünk meg. Ha ezt megtesszük, akkor az omikron átviteleit is megakadályozzuk, és ezzel embereket fogunk megmenteni" - tette hozzá.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Alessandro Biascioli/Getty Images