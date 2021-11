Nem lépi meg a huszárvágást a NATO

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerint valószínűtlen, hogy a katonai szervezet valaha olyan szabályozást vezessen be, amellyel lehetővé válna valamelyik tagállam kizárása a szövetségből. A NATO-nak nincsen mechanizmusa a tagállamok kizárására, és én nem is fogom javasolni, hogy ilyesmivel egészítsük ki az alapító okiratot - mondta Stoltenberg kedden Rigában a NATO-tagállamok külügyminisztereinek kétnapos tanácskozása előtt. Hozzátette: még ha főtitkárként tenne is ilyen javaslatot, az sosem valósulna meg, mert a döntésekhez a tagok konszenzusa szükséges.

Az utóbbi időben Törökország magára haragította több NATO-beli szövetségesét azzal, hogy Oroszországtól vásárolt rakétavédelmi rendszert, illetve vitatott hovatartozású területen kezdett gázlelőhelyek után kutatni a Földközi-tenger keleti medencéjében.

Emmanuel Macron francia államfő 2019-ben egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy a szövetség "agyhalott" állapotba került amiatt, hogy az Egyesült Államok visszalépett a vezető szereptől. Franciaország kifogásolta azt is, hogy Ausztrália - miután AUKUS néven biztonsági partnerségi szerződést kötött az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával - nemrég felmondta tizenkét, dízelhajtású francia tengeralattjáró adásvételi szerződését, és emiatt Párizs egy 56 milliárd dolláros szerződéstől esett el. Macron azt követelte korábban, hogy vizsgálják felül a NATO politikai működését.

Rigában a kedden kezdődő tanácskozáson a külügyminiszterek megvitatják Stoltenberg javaslatait a NATO misszióját és a modern biztonsági kihívásokhoz való alkalmazkodást meghatározó, úgynevezett stratégiai koncepcióra vonatkozóan. A legutóbbi stratégiai koncepciót 2010-ben fogadták el, és abban a dokumentumban nem szerepelt a Kína és az éghajlatváltozás jelentette kihívás.

Stoltenberg úgy nyilatkozott, nem gondolja, hogy vita esetén egy-egy tagállam kizárása lehetne a megoldás. "Jobb a NATO-t platformként használni, és nyílt, becsületes tárgyalásokat kell folytatnunk, amikor esetleg felmerül a kétely amiatt, hogy minden tagállam megfelel-e a demokratikus elvárásoknak" - mondta a NATO-főtitkár.

Nyitókép: Maurizio Gambarini/picture alliance/Getty Images