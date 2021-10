A pandémia növeli a fegyveres erőszakot: vétlen gyerekek halnak meg

Az ötéves Clareon Williams éppen iPaden játszott édesapja mellett nappalijukban ülve, amikor golyók sorozata záporozott be az ablakon. Az apa azonnal a földre vitte fiát, de elkésett: az Amerika kapitány jelmezét viselő óvodást több találat érte. Három műtétet hajtottak végre rajta, három hónapot töltött mesterséges kómában. A lövések többek közt koponyáját érték: tíz hónappal ez események után is gipszet visel a lábán, tubus van a gyomrában és sönt a fejében. Amikor a kómából felébredt, nem ismerte meg édesanyját, és most újra kell tanulnia járni, beszélni és enni. Hetente kétszer többórás fizikoterápia vár rá, Clarence Williams, az esetről a USA Todaynek nyilatkozó édesapja mégis azt mondja, csoda történt velük.

"Nagyon sok gyereket érnek lövések Clareonhoz hasonlóan. Nem mindenki éli túl" – mondja.

Drámai év volt 2020

Az amerikai gyermekeknek tizenötször akkora esélyük van arra, hogy lövés által haljanak meg, mint 31 másik fejlett országban élő társaiknak összesen, a pandémia pedig csak rontott a helyzeten. Az elmúlt év volt a legvéresebb az elmúlt két évtizedben a Gun Violence Archive adatai szerint. 2020-ban több mint 5100 tizennyolc év alattit lőttek meg, és több mint 1300 gyermek halt bele. 2019-hez képest mindkét szám egyharmados növekedést jelent. A fiatalabb korosztály tagjai a legérintettebbek: a 11 év alattiak körében több mint 50 százalékkal ugrott meg a halálozás.

Az idei év még rosszabbnak tűnik. Már szeptember elejére 13 százalékkal megugrott a halálozások aránya, és több fiatalt és gyermeket lőttek meg, mint 2020-ban az év ugyanezen szakaszában. Közegészségügyi szakemberek, kutatók szerint az esetszám növekedése olyan tényezők összejátszásának köszönhető, melyeket a pandémia súlyosbított, és amelyek a nem szándékos lövöldözések, öngyilkosságok és gyilkosságok magasabb arányát eredményezik. Ezek kereszttüzében gyermekek is érintettek.

A fegyveres erőszak által leginkább sújtott területek némelyikén a helyi közösségek is küzdenek a jelenség ellen, az erőszak körforgásának megállítása érdekében a fiatalokkal kiemelten akarnak foglalkozni.

Tavaly több mint ezer amerikai városban lőttek meg 18 év alattit,

az ötven legnépesebb városban pedig két számjegyű volt az esetek növekedésnek aránya 2019-hez képest. A három legérintettebb város Chicago, St. Louis és Philadelphia volt: 50, 30 illetve 25 18 év alatti halt bele lövöldözésekbe ezekben a városokban 2020-ban. A sérültek száma 250, 130 és 90.

A járvány mindenkinek megpróbáltatás

"Az emberek közül sokan már korábban is nagyon feszült viszonyok közt éltek, a világjárványt pedig az átlagember is nehezen viseli" – mondja Asiaha Butler chicagói békeaktivista és a Greater Englewood Resident Association of Greater Englewood, egy alulról szerveződő közösségi szervezet elnöke. Butler júliusban a verandáján volt, amikor tucatnyi lövést hallott az utcán, azt hitte, hogy tűzijáték. Hét ember sérült ekkor meg, köztük egy egyhónapos kislány, akit fejbe lőttek.

St. Louisban Darryl Gray tiszteletes elmondja, hogy idén megemlékezés megemlékezést ér. Nemrég temetett el egy 9 éves kisfiút, aki a közelben lakott: a fegyveresek az apjára céloztak, de őt lőtték le.

"Azt hittük, amikor a vírus lecsapott, hogy a családokat otthonaikban tartja és a lövöldözések száma csökken, de egyáltalán nem ezt láttuk" – mondja.

Ahogy a St. Louis-i kórházak tavaly megteltek koronavírusos betegekkel,

minden más betegség kapcsán kevesebb embert kellett ellátni, kivéve a lőtt sérüléseket

– mondja Kristen Mueller, aki a St. Louis-i Gyermekkórház és a Barnes Zsidó Kórház sürgősségi részlegén dolgozik. Philadelphiában Dorothy Novick azt tapasztalta, hogy a helyi gyermekkórházban a lőtt sebekkel kezeltek száma drámaian megnőtt a járvány kezdete óta.

A pénzügyi bizonytalanság és a munkanélküliség, a betegség, a hajléktalanság és a szociális szolgáltatások zavarai mind hozzájárultak az erőszak növekvő jelenlétéhez. Sokan rámutattak a családon belüli erőszak és a mentális egészségügyi válságok növekvő arányára, valamint az iskolák, gyermekgondozási központok és más, a fiatalok számára biztonságos helyek bezárására. Egyes kutatók szerint a tavaly legálisan eladott közel 40 millió fegyver is felel a tendenciáért.

Több területen kell egyszerre tenni ellene

Joe Biden elnök idén ismertette a fegyveres erőszak elleni küzdelemre vonatkozó stratégiáját, amelynek része a

zéró tolerancia a tisztességtelen fegyverkereskedőkkel szemben,

és öt fegyverkereskedelemmel foglalkozó csoportot hozott létre, amelyek az államok közötti illegális lőfegyveráramlás ellen tesznek.

Biden 15 várossal – köztük Chicagóval, Philadelphiával és St. Louis-szal – partnerséget jelentett be, hogy szövetségi és adománydollárokkal finanszírozzák a közösségi erőszak elleni beavatkozási programokat. Stratégiájának további részei közé tartoznak a munkaügyi minisztérium programjai, amelyek célja a fiatalok nyári foglalkoztatásának bővítése és a korábban bebörtönzöttek munkaerőpiacra való belépésének elősegítése.

Orvosok és közösségi szervezők arról beszélnek, hogy a gyerekeket vissza kell vezetni az iskolába, bővíteni kell a mentális egészségügyi forrásokhoz való hozzáférést, elő kell mozdítani a lőfegyverek biztonságos tárolására vonatkozó oktatást sok egyéb tennivaló mellett.

Egyes fiatalok szerint a színes bőrűek lakta városrészekben a fegyveres erőszak elleni küzdelem az erőszak mögötti okok, köztük a szegénység, a hajléktalanság és a strukturális rasszizmus egyéb hatásainak kezelésével kezdődik.

Nem szabad ugyanakkor elfeledkezni azokról sem, akiknek családját törte ketté az erőszak. Clareon édesapja sosem költözött vissza abba a lakásba, ahol a lövések a fiút érték: hotelekben laktak, majd családjához költöztek. Az apa feladta állását is, hogy fia gyógyulásáért tehessen. Clareon koponyájának jobb oldalát érte a lövés, bal oldala azóta sem mozog úgy, mint annak előtte.

Nyitókép: MTI/AP