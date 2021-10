Egymást érik a természeti csapások Olaszországban – videó

A mediterráneumból érkező forgószél egyes helyeken félméteres árvizet okozott, a siracusai Viale Teocrito utcáit pedig szinte elmosta a föld színéről a hirtelen lehullott hatalmas mennyiségű csapadék – írja az Index.

Ugyanakkor az Etna kitörése sem látszik csillapodni. Európa legaktívabb vulkánja szombaton kapott új lendületet, azóta folyamatosan ontja magából a lávát, és a kőzápor sem szűnik, amiből még a tűzhányótól félszáz kilométerre fekvő településeknek is jut.

pic.twitter.com/VxLMTdbXo1 ?L'Etna, le plus haut volcan actif d'Europe et l'un des plus actifs du monde connaît un nouveau regain d'activité et une nouvelle éruption ce samedi. — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 23, 2021