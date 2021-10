A három és az öt után most hat nullát kellett levágni a bolívar végéről

A szupermagas infláció miatt Venezuelában denominálták a nemzeti valutát, hat nullát vágtak le a végéről és már forgalomba is kerültek az új bankók. A korrekció előtt a legmagasabb névértékű bankjegy az 1 millió bolívar volt, ami valamivel kevesebb mint 25 amerikai centet ért. Ugyanennyit ér most a legmagasabbnak számító új, 100 bolívar is.

Az országban kialakult pénzügyi helyzetet jól mutatja, hogy a denominációt megelőzően

egy 2 literes palackos ásványvíz több mint 8 millió bolívarba kerül, miközben a bankok napi legfeljebb 20 millió bolívart engedélyeztek felvenni a lakosságnak a számlákról.

A venezuelai kormány harmadszor nyúlt ehhez az eszközhöz, a bolívar 2008-ban három nullával, 2018-ban öt nullával "könnyítették".

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legutóbbi, áprilisban ismertetett tavaszi globális jelentésében azzal számolt, hogy Venezuelában idén és jövőre egyaránt 5500 százalék lesz az infláció, ami a számításai szerint tavaly 2355 százalék volt. A venezuelai jegybank februárban azt közölte, hogy tavaly 2959,8 százalék volt az infláció, kisebb a 2019. évi - ugyancsak a jegybank által számított - 9585,5 százaléknál.

A hazai össztermék (GDP) csökkenését a tavalyi 30 százalék után az idei évre 10 százalékra, jövőre 5 százalékra tette az IMF. Eközben a munkanélküliségi ráta a tavalyi 55,5 százalékról idén 58,4 százalékra, 2022-ben pedig 60,1 százalékra emelkedhet a washingtoni székhelyű szervezet tavaszi prognózisa szerint.

Világrekord Az infláció világrekordja Magyarországhoz és a pengőhöz kötődik: a második világháború után, 1945. júliusában hiperinfláció kezdődött, melynek során a havi infláció megközelítette a 41 900 billió (4,19 × 1016) százalékot, az árak 15 óránként duplázódtak. 1946. augusztus 1-jén a magyar pengőt leváltotta a forint, ekkor 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (4 × 1029) pengő ért egy forintot.

Nyitókép: Az árak Caracas egyik piacán régi és új bolívarban is kiírva 2021. október 2-án. (Manaure Quintero/Getty Images)