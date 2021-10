A briteknél nincs több kozmetikai botox 18 év alatt

Azok a szolgáltatók, amelyek az október első napján életbe lépett törvény dacára is elvégeznek hasonló beavatkozásokat, pénzbírságra és ellenük indított eljárásra is számíthatnak. A törvényhozó nem határozott meg plafont a büntetés mértékére, akár csillagászati összeget is fizethet az, aki megszegi a törvényt a Sky News cikke szerint.

A törvény a külföldről érkező, kozmetikai céllal botoxoltatni vágyókra is vonatkozik, illetve azokra is, akik esetében a szülő beleegyezne a beavatkozás elvégzésébe. Ha orvosi indoka van az eljárásának, akkor orvos, ápoló, fogorvos vagy patikus elvégezheti.

Nadine Dorries volt egészségügyi miniszter a múlt hónapban jelentette be a törvény elkészítését, miután megugrott az Instagram-arc elérésére törekvő fiatalok száma.

"Egyetlen gyereknek sincs szüksége kozmetikai beavatkozásra, hacsak nem orvosi okokból. A fizikai és mentális fejlődésük még nem teljes"

– írta Dorries szeptember 5-i cikkében a Mailben.

A változtatásra azt követően kerül sor, hogy a képviselők szerint a szépségápolási kezelések, például a botox és a töltőanyagok szabályozásának teljes hiánya veszélyezteti a lakosságot, ezért a status quo fenntartása nem lehetséges.

A szépségápolással, esztétikával és jóléttel foglalkozó, minden pártot tömörítő parlamenti csoport megállapította, hogy nem létezett olyan jogi keret, amely a nem sebészeti esztétikai kezelésekkel kapcsolatos normákat szabályozta volna, ez pedig veszélyeztette a fogyasztókat és aláásta az iparág fejlődési képességét.

A botox használata felső végtagi spaszticitás, kancsalság, súlyos hónalji izzadás, erős migrén, hiperaktív hólyag, szemhéjgörcs és egy nyaki disztónia nevű állapot esetében orvosilag lehet indokolt, de keloidosan gyógyuló sebeknél, valamint a menopauza egyes tüneteinek enyhítésére is használják.

Nyitókép: Pexels