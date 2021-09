A kihűlt és kiszáradt nő segélykiáltásaira a horvátországi Krk sziget egy szinte megközelíthetetlen részén figyelt fel egy halász a hajójából még szeptember 12-én. A férfi, miután maga nem tudott neki segíteni, rendőröket hívott, de azután nem tudták kideríteni, ki is ő valójában, ugyanis a nő semmire sem emlékezett, ráadásul az okmányai is eltűntek.

A középkorú nőt orvosi ellátásban részesítették, és az arcán lévő sérüléseket is ellátták. Az nem derült ki, hogy ezeket mi okozta - olvasható a Blikk beszámolójában.

Iratai híján szóban próbálták kifaggatni, hogy ki ő és hogyan került a szigetre, de semmire sem emlékezett. Miután elhagyta a kórházat, az illetékes szociális jóléti központ vette át az ellátását - jelentették a hatóságok.

A rendőrség nyomozása napokig semmilyen eredményt nem hozott. A nő hátizsákját megtalálták, viszont csak az (iratok nélküli) pénztárcája, a szúnyogirtója és hasonló apróságai voltak benne.

Ezután a nemzetközi sajtót is bejárta, hogy találtak egy angolul beszélő nőt egy horvát szigeten. Megosztották a fényképét, és addigra az is kiderült, hogy skót akcentussal beszél. A hír és a kép eljutott a Skóciai eltűntek Facebook-csoportba, és annak egyik tagja rábukkant az oldalon azokra a fotókra, amelyekből kiderül, ki is a hölgy.

Azt viszont még mindig nem tudni, mikén került a kietlen, elhagyatott partszakaszra.

Nyitókép: Facebook/Dajana Milinković