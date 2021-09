Friss hírek Vlagyimir Putyin karanténjáról

Oroszországban 820-ra emelkedett azoknak a betegeknek a száma, aki egy nap alatt belehaltak a koronavírus okozta Covid-19 betegségbe a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint. A járvány kezdete óta eddig csak augusztus 26-án volt ilyen magas a halálozási adat.

A halálozások száma immár harmadik napja meghaladja a nyolcszázat.

Az igazolt fertőzöttek száma 21 438-cal - ez a maximum augusztus 16. óta - 7 354 995-re emelkedett. A napi növekmény 0,29 százalék, az új esetek 8,5 százaléka volt tünetmentes. Az országban 594 770 aktív esetet tartanak számon. A felépültek száma 16 567-tel 6 558 780-ra nőtt.

Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 188,2 millió, az elmúlt napon pedig 499 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 223 758 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön közölte, hogy legalábbis szövetségi szinten a hatóságok nem vették fontolóra újabb járványügyi korlátozások bevezetését. Nem zárta ki, hogy egyes régiók védőintézkedésekről dönthetnek majd.

Kiderült az is, hogy Vlagyimir Putyin elnök továbbra is karanténban marad az esetszámok növekedése miatt. Putyin múlt hét kedden jelentette be, hogy "önizolációba" vonul, mert számos megbetegedést észleltek a környezetében.

Nyitókép: Szergej Szavosztyanov