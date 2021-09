Pénzbüntetés vár Lengyelországra a bírói ügy miatt

Az Európai Bizottság pénzbüntetés kiszabását kéri Lengyelországra az Európai Bíróságtól, mindaddig, amíg a varsói vezetés nem függeszti fel a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának működését - közölte a brüsszeli testület.

Az Európai Unió Bírósága július közepén döntött úgy, hogy a bírói jogsértések kiküszöbölésére létrehozott lengyel fegyelmi kamara nem egyeztethető össze az uniós joggal, továbbá veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét. Az uniós bírói testület elrendelte a kamara működésének felfüggesztését is, míg az Európai Bizottság szankciókat helyezett kilátásba, amennyiben Varsó nem hajtja végre az ítéletet. A lengyel vezetés augusztus 16-án küldött választ a bizottságnak, azonban a testület úgy ítéli meg, hogy a varsói kormány egyelőre nem tette meg a szükséges lépéseket az uniós bírósági döntés végrehajtására.

A bizottság szerint a fegyelmi kamara továbbra is működik, annak ellenére, hogy a lengyel kormány ígéretet tett a felszámolására.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a testület döntésével kapcsolatban azt mondta: "az igazságszolgáltatási rendszereknek az Európai Unió egészében függetlennek és igazságosnak kell lenniük".

Vera Jourová értékekért és az átláthatóságért felelős biztos szerint, a lengyel vezetés nem tartotta be az uniós bíróság döntését: a fegyelmi kamara például továbbra is folytatja egyes tevékenységeit a bírákkal szemben, noha ezeket már teljes mértékben fel kellett volna függeszteni. "Megtettük a szükséges lépéseket, és továbbra is készen állunk arra, hogy a lengyel hatóságokkal együttműködve megoldást találjunk a problémára" - mondta.

A 2018-ban létrehozott fegyelmi kamara az igazságügyi dolgozók által elkövetett, a szolgálati erkölcsöt, illetve törvényt sértő kihágásokat hivatott kezelni. Az EU azonban úgy véli, hogy a megrovást a bírók által meghozott ítéletek miatt is alkalmazhatják, amely veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Lengyel válasz

Sebastian Kaleta, a lengyel igazságügyi miniszterhelyettes kedden agressziónak minősítette, hogy az Európai Bizottság pénzbüntetés kiszabását kérte Lengyelországra az Európai Bíróságtól a bírói fegyelmi kamara miatt indított eljárás keretében.

"Az Európai Bizottság illegálisan blokkolja Lengyelország hozzáférését az uniós alapokhoz, és szankciókat követel" - írta Kaleta a Twitteren. "Ezt agressziónak hívják" - hangsúlyozta.

"Uniós testületek jogtalan támadást indítottak Lengyelország ellen, röviddel azután, hogy elfogadták az Európai Unió költségvetését" - tette hozzá a miniszterhelyettes. "Németország, Spanyolország, Románia és Franciaország mind olyan országok, amelyek nem ismerték el az Európai Bíróság ítéleteit az elmúlt két évben" - mutatott rá.

Az igazságügyi miniszter egy másik helyettese, Marcin Romanowski, szintén a Twitteren azt nyilatkozta: "Brüsszel újabb jogtalan támadást indított egy olyan időszakban, amikor Lengyelország éppen az Európai Unió keleti határait védi".

Nyitókép: Unsplash.com