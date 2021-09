Újabb országban volt katonai puccs

A puccsot megkísérlő guineai katonák közölték. hogy az általuk őrizetbe vett Alpha Condé államfő jól van, és nem esett bántódása.

A szervezetüket Nemzeti Gyűlés és Fejlesztési Bizottságnak (CNRD) nevező zendülők nem árulták el, hogy hol tartják fogva a 83 éves államfőt, de tudatták az állami tévében közleményükben, hogy szavatolják a sértetlenségét, és biztosítanak neki orvosi ellátást.

A CNRD közölte azt is, hogy katonai parancsnokok lépnek a régiók kormányzóinak helyére, a távozó minisztereket és az intézmények vezetőit pedig hétfőn, helyi idő szerint 11 órára megbeszélésre hívják a parlamentbe. A megjelenésük kötelező, a távolmaradást a CNRD elleni lázadásnak fogják elkönyvelni.

A zendülők közölték azt is, hogy további tájékoztatásig kijárási tilalmat vezetnek be az ország egész területén. A labdarúgó-világbajnokság selejtezőit is érinti Elhalasztották a Guinea-Marokkó labdarúgó világbajnoki selejtezőt, a marokkói válogatottat már kimenekítették a városból.



A találkozónak a főváros, Conakry adott volna otthont hétfőn (ma), vasárnap azonban fegyveres hatalmi harc alakult ki, melynek során zendülő katonák őrizetbe vették Alpha Condé államfőt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) közleménye szerint a legfontosabb minden érintett biztonsága, ezért a találkozót elhalasztották.

Az egyelőre kérdéses, hogy a mérkőzést mikor tudják pótolni.

A hadsereg különleges alakulatai puccskísérletet hajtottak végre vasárnap a nyugat-afrikai országban. A Mamady Doumbouya ezredes (a képen) vezette lázadók behatoltak Conakry kormányzati negyedébe, és őrizetbe vették Alpha Condé elnököt.

A francia idegenlégiósból lett ezredes bejelentette, hogy felfüggesztik az alkotmányt, feloszlatják a parlamentet, leváltják a kormányt és lezárják az ország határait.

#BREAKING

ALERT ⚠️



There is a military coup underway at this moment in the Republic of Guinea ??

Troops have been deployed in Conakry, the capital. Heavy gunfire can also be heard.#Guinea #Africa pic.twitter.com/VBKnsVNfF9 — AEROSINT Division PSF ?? (@PSFAERO) September 5, 2021