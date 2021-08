Teherhajók taroltak le egy személyhajót Bangladesben, sok a halott

A baleset a fővárostól, Dhakától 80 kilométerre keletre történt.

A brit The Guardian azt írja, hogy szemtanúk szerint a sok embert szállító hajó két teherhajóval is ütközött, és pillanatok alatt elsüllyedt. A helyi kormányzati illetékes azt mondta, hogy 21 holttestet találtak meg, és 50 körül lehet az eltűntek száma.

