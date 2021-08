Havi 200 fix – ennyi dollárt von el oltatlan dolgozóitól egy légi cég

A harmadik legnagyobb amerikai légitársaság oltatlan dolgozói esetében havi 200 dolláros, azaz hozzávetőlegesen hatvanezer forintos díja van annak, ha valaki úgy szeretne továbbra is dolgozni, hogy oltást nem vesz fel. Ezen túl csak azok számára fizetnek táppénzt koronavírusos megbetegedés esetén, akik két adag oltás felvétele után fertőződnek meg, írja a BBC.

Ed Bastian, a légitársaság vezetője szerint csak ilyen eszközökkel lehet megállítani a vírus agresszív terjedését az Egyesült Államokban: a belső feljegyzések szerint novembere elsején lép életbe az intézkedés, ami azt jelenti, mindenkinek, aki eddig még oltatta be magát, van ideje változtatni döntésén és mégis felvenni a vakcina mind a két adagját, amennyiben nem szeretné, hogy fizetéséből levonjál ezt az összeget. A 75 ezer dolgozót foglalkoztató társaság az egészségbiztosítási programjába bevontak esetében hozta meg az intézkedést, ez azonban szinte minden munkavállalót érint a gyakorlatban.

Bastian szerint

egy koronavírusos Delta-dolgozó kórházi kezelésének összköltsége akár 50 ezer dollárra is rúghat,

ami tarthatatlan.

"Erre a pótdíjra azért van szükség, hogy kezeljük a pénzügyi kockázatot, amelyet az oltás fel nem vételéről szóló döntés jelent vállalatunk számára. Az elmúlt hetekben, a B.1.617.2 variáns felbukkanását követően csak olyan Delta alkalmazottak kerültek kórházba, akik még nem voltak két adaggal beoltva" - mondta.

Szeptember végétől az oltatlan dolgozóknak beltérben maszkot kell viselniük és hetente kell teszteltetniük magukat. Jelenleg minden légitársaság alkalmazottai maszkban dolgoznak az utastérben, de az irodákban nem.

Az amerikai cégek sokféleképp igyekeznek rávenni dolgozóikat arra, hogy oltassák be magukat: a Microsoft vagy a Google csak azokat a dolgozóit engedi be az irodába, akik már be vannak, de akad olyan cég is, amely ezer dollárt fizet minden oltott dolgozónak.

Nyitókép: Pexels.com