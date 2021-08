Ismét tombolnak a lángok Athénnál

A hatóságok elővigyázatosságból rendelték el két falu, Vilia és Profitisz lakóinak evakuálását. A tüzek az erős széltől kaptak új erőre az Athéntól 50 kilométerre lévő települések környékén, sérültek egyelőre nincsenek. A tüzek megfékezésére 85 tűzoltót, 13 helikoptert és nyolc repülőgépet vezényeltek ki.

Múlt héten ezen a környéken több mint kilencezer hektáron váltak a lángok martalékává fenyőerdők.

Firefighters battle a new forest fire that broke out early Monday on the southern part of Greece's Evia island, less than two weeks after an inferno decimated its northern parthttps://t.co/wefQfoTDu7 pic.twitter.com/85WpvLEFLS — AFP News Agency (@AFP) August 23, 2021