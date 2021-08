Új jelentés a koronavírus eredetéről: ez a történelem legnagyobb eltussolása?

Az amerikai Képviselőház külügyi testületének republikánus tagjai tavaly szeptemberben készítettek egy jelentést a koronavírus lehetséges eredetéről, ezt a dokumentációt egészítették ki egy most publikált állásfoglalással – amelyet a Portfolio ismertet.

A jelentésben azt írják, hogy a SARS-CoV-2 az eddigi bizonyítékok alapján nagy valószínűséggel a Vuhani Virológiai Intézetből (VVI) szabadult el egy véletlen baleset folytán, 2019. szeptember 12. előtt.

A most terjedő koronavírus-törzs valószínűleg egy genetikailag módosított vírus,

melyet eredetileg a Jünnan-tartománybeli barlangban gyűjtöttek be, 2012 és 2015 között.

Megvádolják azzal is a Kínai Kommunista Pártot, hogy amerikai állampolgárokat felhasználva szándékosan megpróbálták eltussolni az eredettel kapcsolatos nyilvános eszmecserét és az erre irányuló nyomozásukat. A jelentésben az is olvasható, hogy az eddigi bizonyítékok alapján már teljesen kizárható a halpiaci eredetelmélet.

Arra, hogy a víruslaborból szabadult el a koronavírus, a jelentés a következő bizonyítékokat hozza:

hirtelen, indoklás nélkül eltüntette a VVI stábja a teljes vírusadatabázisát az internetről 2019. szeptember 12-én, az éjszaka kellős közepén

váratlan karbantartásokat hajtottak végre a labor üzemeltetői az említett dátum körül

a 2019 októberében, Vuhanban tartott Katonai Világjátékokon számos résztvevő megfertőződött egy olyan vírussal, melynek tünetei a koronavírushoz hasonlók voltak

műholdas felvételek alapján jelentősen megnőtt a virológiai labor körül működő kórházak forgalma 2019 szeptemberében és októberében, sokan a koronavírus által okozott tünetekkel hasonlókat mutattak

2019-ben a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg egyik biológiai fegyverszakértője vette át a VVI legbiztonságosabb, BSL-4-es minősítésű laborjának vezetését

a KKP és a laborban dolgozó tudósok a mai napig nem hajlandók transzparensen beszámolni arról, hogy pontosan milyen jellegű kutatások folytak az intézetben

A jelentés nem mutat be közvetlen bizonyítékot arra, hogy az új koronavírus a Vuhani Virológiai Intézetből szabadult el, viszont a körülményekből erre a következtetésre jutottak el a Republikánusok. A most bemutatott jelentés viszont két további állítást is megfogalmaz:

megvádolja Kínát azzal, hogy a világban terjedő SARS-CoV-2 egy szándékos genetikai manipuláció eredményeként létrejövő mutáns koronavírus

azt állítja, hogy a Kínai Kommunista Párt amerikai állampolgárokat és a WHO-t is felhasználta arra, hogy eltüntesse a labori eredet bizonyítékait

A dokumentumban az olvasható, hogy a laborban folyt arra irányulóan is kutatás, hogy a természetben fellelhető, emberre nem kifejezetten veszélyes koronavírusok fehérjetüskéit úgy módosítsák a tudósok, hogy azok embereket is nagyobb hatásfokkal fertőzni tudjanak. A jelentés arra utal, hogy a SARS-CoV-2 eredeti változatát, körülbelül 292 másik koronavírus-variánnsal együtt, Jünnan-tartomány barlangjaiból gyűjthette be a víruslabor stábja 2012 és 2015 között. Ezt a labor főigazgatója által korábban publikált tanulmányokra alapozzák.

Megneveznek több amerikai állampolgárt, akik részt vettek a VVI munkájában, többek közt Ralph Baricot, aki már 2005-ben kifejlesztett egy olyan módszert, melynek köszönhetően úgy tudnak genetikailag módosítani vírusokat, hogy az emberi beavatkozásnak semmilyen nyoma nem marad. Rajta kívül még Peter Daszakot is említik, aki az EcoHealth Alliance nevű amerikai nonprofit vezetőjeként segítette a vuhani labor munkáját és a pandémiával kapcsolatos kommunikációt.

Végül pedig arról írnak, hogy a Kínai Kommunista Párt az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) is felhasználta arra, hogy eltussolják a labori eredettel kapcsolatos elméleteket, dialógust, vizsgálatokat. Azzal vádolják a KKP-t, hogy orvosokat, tudósokat és újságírókat tartóztattak le, némítottak el, akik a koronavírus eredetéről akarták elmondani az igazságot, illetve megsemmisítették a releváns kutatásokat és laboratóriumi mintákat is. Említenek konkrét példákat is; többek közt az az esetet, amikor a BBC a koronavírus természetes változatának esetlegesen otthont adó Jünnan-tartománybeli barlangoknál vizsgálódott, de civil ruhás rendőrök tartóztatták fel őket. Az incidens 2020 decemberében történt, 2021 februárjában betiltották a BBC-t Kínában.

Ezenkívül több, a barlangok köré tévedő helyi lakost is őrizetbe vettek, illetve kamerákat is telepítettek köréjük. Közben a WHO nem figyelmeztette a világot a közelgő pandémiáról, helyette a KKP kommunikációját ismételte, mellyel lényegében Hszi pártelnök bábjaként viselkedett – olvasható a jelentésben.

A politikusok a következő intézkedéseket kérik:

azonnal tiltsanak be minden olyan kutatást nemzetközi szinten, amely különféle vírusok fertőzőképességének növelésére irányul, amíg egységes kutatási sztenderdekre vonatkozóan országokon átívelő megállapodás nem születik

foganatosítson az Egyesült Államok kormánya szankciókat a Kínai Tudományos Akadémia és a hozzájuk kapcsolódó szervezetek ellen

azonnal tiltsák ki a vuhani víruslabor vezetését az Egyesült Államokból és vessenek ki az intézményre és vezetőire is szankciókat

helyezzenek nyomást a KKP-ra és a kínai tudományos elitre, illetve biológiai laborokra, hogy transzparensebb információmegosztást és biztonságosabb kutatásokat folytassanak

A jelentés utóélete még kérdéses, mert a republikánusok a képviselőházban és a külügyi testületben is kisebbségben vannak, viszont Joe Biden elnök korábban többször is nyilatkozott arról, hogy igencsak valószínű teória a koronavírus laboratóriumi eredete, ráadásul a Biden-kormány nyomásgyakorlás-orientált hozzáállást folytat a Kínai Kommunista Párttal és tevékenységükkel kapcsolatosan.

