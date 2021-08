Beépített ügynökökkel támadnak a járvány miatt tiltott bulikra

A spanyol „napfényövezet” vendéglátóipara, amely már tavaly is megszenvedte a koronavírus idegenforgalmat megcsapoló hatását – jóllehet, tavaly nyáron is jobbára éppen könnyítések voltak – az elmúlt egy éves bezártság után minden túlélési reményét az idei, immár oltásokkal enyhített nyári szezonba fektette.

A delta variáns megjelenése, valamint az a tény, hogy az intenzív társasági programok motorja éppen a legkevésbé beoltott fiatal korosztály, néhány hét alatt meredek növekedést produkált az újonnan fertőzöttek számában, amire válaszul viszont a hatóságok kényszerültek mind több korlátozó intézkedést elrendelni – fokozatosan visszavetve a remélt nagy idegenforgalmi nyitást.

A fiatalok körében ugyan viszonylag kevés a súlyosan megbetegedők száma,

a fertőzést viszont oltás híján könnyen megkapják, és tudtukon kívül ugyanilyen könnyen tovább is adják,

alkalmasint a veszélyeztetettebb korosztály még nem beoltott részében is.

Ténykérdés, hogy az elmúlt két hétben Ibizán már 1814 lett a fertőzöttségi ráta (100 ezer lakosra vetítve), ami járványügyi szempontból már komoly kockázati tényezőnek számít, úgyhogy a hatóságok elkezdték leszalámizni a néhány héttel ezelőtti nyitás régen várt vívmányait, mint a zenés helyek éjszakai nyitvatartását és hasonlókat.

Először csak az éjszakai lokálokat zárták be – kivéve azokat, amelyek kültéri programmal is ki tudják váltani addigi beltéri műsorukat –, aztán elkezdték korlátozni az éttermekben és bárokban a nagyobb társaságok gyülekezését (létszámhatárokat szabtak meg), végül már a házibulik lehetséges méretét és időtartamát is megkísérelték határok közé szorítani.

A nyilvános helyeknek éjjel 1 és hajnali 6 óra között egyre súlyosabb pénzbírságok terhe mellett tilos ma már társasági programot befogadniuk, egy illegális parti akár 600 ezer eurójába is fájhat az üzemeltetőnek.

Többnyire fiatalokról lévén szó azonban,

mindezek kijátszása egyszerre számít spontán igénynek és valahol a tilalmat elrendelőkkel szembeni sportnak is,

miért is lapjelentések szerint gomba mód terjednek a magánlakásokban meghirdetett társasági rendezvények, amelyeket a közösségi médiában, esetleg egyes turistaügynökségek bizalmasabb csatornáin népszerűsítenek.

Cserébe a hatóságok közvetett forrásokból lépten-nyomon a partitilalom különböző formájú és mértékű, magánlakásokban történt megsértéséről értesülnek, amiből többnyire azt is megbecsülhetik, hogy mennyivel több lehet még, amiről egyáltalán nem tudnak.

A brit The Guardian ennek kapcsán idézte a helyi újság (Diario de Ibiza) riportját, amely megszólaltatta az ibizai hatóság egyik illetékesét (bizonyos Marioano Juant), aki szerint a jelenség ma már olyan mértéket öltött, hogy az többé nem pusztán a hatósági tilalmak megsértésének a ténye miatt érdekes, hanem mert a dolog úgymond immár komoly közegészségügyi kockázatokat vet fel.

Tekintve, hogy a helyi rendőrség amúgy is mérhetetlenül túlterhelt – ráadásul a helyiek ismerik többségüket –, ezért most az ibizai vezetés egy privát céggel kezdett el tárgyalást arról, hogy ez utóbbi

30-40 éves külföldiekből „privát ügynököket” toboroz, és ezeket megpróbálja beépíteni a helyi tiltott bulik világába.

Az ő dolguk lenne tényszerű a bizonyítékgyűjtés, és a jelentés a hatóságok felé, hogy hol válhat indokolttá a beavatkozás.

A kép teljességéhez tartozik, hogy

az ötlet hivatalos körökben sem mindenkinek tetszik.

Végül is az, hogy közvetve-közvetlenül a rendfenntartó szervezetekhez tartozó személyek tűnhetnek fel magánlakásban, visszatetszést is kelt, tudva például, hogy normális esetben ilyen helyre rendőri közeg hivatalos kutatási engedély nélkül nem tehetné be a lábát.

Úgy tűnik, a dolog egyre inkább politikai vitát is generál, midőn azon spanyol régió vezetése, amelyhez Ibiza is tartozik, jelenleg az amúgy kormányt is vezető szocialista párt ellenőrzése alatt áll, amelynek vezetői máris hevesen bírálják az ibizai vezetés sajátos módszereit.

Nyitókép: Pixabay