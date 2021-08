Japán szigorral és megszégyenítéssel csap le a járványszabályok megsértőire

Japán azzal fenyegeti a karanténkötelezettség alól kibújni próbálókat, hogy nyilvánosságra hozza nevüket: az egészségügyi miniszter arról nyilatkozott, hogy három, a közelmúltban hazatért japán egyértelműen megpróbálta elkerülni a kontaktust a hatóságokkal, hogy kihúzzak magukat az izoláció alól, írja a The Guardian.

A döntésről hétfőn tájékoztatták a közvéleményt, megosztva a három érintett nevét, amit követően a Twitteren találgatások kezdődtek az érintettek lakhelyéről és munkájáról. A múlt héten Tokión túl további négy területre terjesztette ki Japán a szükségállapotot a fertőzés terjedése miatt. A fővárosban jelenleg is zajlanak az olimpiai játékok. Most már Szaitama, Kanagava, Csiba és Oszaka területén is életbe léptek az intézkedések a járvány terjedésének megfékezésére. A tokiói és okinavai szükségállapotot is meghosszabbították az olimpiai játékok lezárulta utánig, a paralimpiai megmérettetések idejére is.

Az olimpiai játékokon is előfordul a koronavírus miatt hozott szabályok be nem tartása: egy moldáv tisztviselő Instagram-történeteiből is kiderült, hogy a tiltások ellenére elhagyta az olimpiai falut és tiltott városnézésre indult, írja az Inside the Games portál.

Cornel Josan a Moldáv Olimpiai Bizottság marketingigazgatójaként szegett szabályt, ráadásul nemcsak elhagyta az olimpiai falut, de maszkot sem viselt.

A játékok ideje alatt összesen hat embert fosztottak meg akkreditációjától hasonló vétségek miatt, köztük két georgiai dzsúdóversenyzőt. A helyszínről jelentjük Az Infostart tudósítója beszámolt róla, hogy az olimpiára akkreditált újságíróként kaptak egy hivatalos japán tájékoztatót, amelyben szerepelt: a japánok lefényképezhetik a külföldieket, amennyiben úgy tapasztalják, hogy nem tartják be a helyi járványszabályokat, és a felvételt elküldhetik a hatóságoknak. Kollégánk az olimpián eddig nem értesült ilyesféle esetről.

Tokióban két hete van szükségállapot, mégsem sikerült megfékezni eddig a fertőzés terjedését, ami az intézkedésekkel kapcsolatos aggályokat támaszt a japánokban.

A japán főváros a múlt héten három egymást követő napon rekordszámú esetet jelentett, köztük csütörtökön 3865-öt. Az esetek száma megduplázódott az előző héthez képest, de hivatalos források szerint az emelkedésnek semmi köze az olimpiához.

Öt másik területet, köztük Hokkaidót, Kiotót, Hjogót és Fukuokát kevésbé szigorú vészhelyzeti korlátozások alá helyezték. Fertőzöttek az olimpián Az aktuális, szerdai olimpiai adatokban minden eddiginél magasabb napi koronavírusos esetszám szerepel: 29 új fertőzöttet találtak az ötkarikás játékokon. Pozitív tesztet szolgáltatott többek között egy orosz karatéka és egy algériai súlyemelő is. Minden covidosra karantén vár.



A tokiói rendezők tájékoztatása szerint július elseje óta 322 esetet regisztráltak.

Tokió kormányzója, Juriko Koike megjegyezte, hogy a harmincas éveikben járó vagy annál fiatalabb emberek körében terjed jelenleg legjobban a megbetegedés, ezért felszólította a fiatalokat, hogy tartsák be az olyan alapvető intézkedéseket, mint a maszkok viselése és a bulik elkerülése.

