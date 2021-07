"Ma elértük ezt a célt" – mondta Ursula von der Leyen, hozzátéve, hogy teljes védettséggel az európai felnőttek 57 százaléka rendelkezik. Ezek az adatok Európát a világelsők közé sorolják – emelte ki.

Az uniós vállalás teljesítését szolgáló oltási kampány sikeres volt, mondta, hozzátéve: az erőfeszítések nem enyhülhetnek, különösen a koronavírus újabb variánsainak megjelenése miatt.

"A delta variáns különösen veszélyes. Ezért arra szólítok fel mindenkit, akinek csak lehetősége van beoltatni magát, hogy vegye fel az oltást. Saját egészsége és mások védelme érdekében".

Az Európai Unió továbbra is mindenki számára elegendő mennyiségű oltóanyagot biztosít. Az Európai Bizottság eddig

vállalatokkal írt alá szerződést vakcinabeszerzésről.

