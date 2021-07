Az oltatlanság szankcióját fontolgatja Németország

A koronavírussal összefüggő általános korlátozások bevezetésére már nem számít a Bild am Sonntagnak adott nyilatkozata szerint Helge Braun, viszont azt elképzelhetőnek tartja, hogy az oltatlanok például nem mehetnek el étterembe, moziba vagy sporteseményekre, mivel az ebben rejlő kockázat túl magas, írja a Euronews.

Több szabadságot kapnak

Braun kiemelte: az oltásnak kiemelte jelentősége van azért, mert segít elkerülni a súlyos megbetegedést, de azért is, mert

az oltottaknak egészen biztosan sokkal több szabadsága lesz, mint az oltatlanoknak.

Azt is hozzátette, hogy teljesen jogszerű a korlátozások alkalmazása azokra, akik nem vették fel az oltást, mivel az állam feladata az állampolgárok egészségének védelme.

Megtorpant az oltási kedv

Németországban az elmúlt hetekben csökkent az oltási hajlandóság, így beszédtémává vált, miként lehetne növelni azt. Jelenleg a német lakosság hatvan százaléka kapott már egy adagnyit a koronavírus elleni védőoltások valamelyikéből, a teljes körűen immunizáltak aránya pedig 49 százalékos.

A koronavírus-igazolvány bevezetése, valamint az oltás az egészségügyben kötelezővé tétele Franciaországban megnövelte az oltás felvételére irányuló hajlandóságot: sokan azért vették fel azt, hogy elmehessenek étterembe vagy más helyekre. A francia igazolványt azok kaphatják meg, akik teljes körűen immunizáltak, fél éven belül estek át a koronavíruson vagy 24 órán belül negatív PCR-teszteredményt kaptak. Bevezetés élénk tiltakozásba ütközött és tüntetések kísérték, de hasonló megmozdulásokra Európa számos országában került már sor.

Vitatott a megítélés

Németországban is latolgatják az oltást kötelezővé tételét bizonyos foglalkozásoknál, például az egészségügyben, de intézkedést még nem hoztak. Merkel kancellár korábban arról nyilatkozott, egyelőre még nem is vezetik be az oltás kötelezőségét, inkább a vakcina felvételére buzdítják a németeket. Mint elmondta, azt azonban

nem zárja ki, hogy néhány hónap múlva másképp vélekedik majd.

Az országban a delta variáns terjedése folyamatos. Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg délnyugati tartomány kormányzója ennek kapcsán beszélt arról, hogy az oltás kötelezővé tétele sem zárható ki, mások azonban erőteljesen ellenjavallottnak tartják azt.

"Természetesen ösztönzőkre van szükségünk ahhoz, hogy a lehető legmagasabb oltási arányt érjük el" – mondta Marco Buschmann, az üzletbarát Szabad Demokraták frakcióvezetője a RedaktionsNetzwerk Deutschland újságcsoportnak. Mégis, ha igaz, hogy a tesztelt oltatlan emberek vagy a koronavírusból felgyógyultak nem jelentenek nagyobb veszélyt, mint az oltott emberek, akkor az oltatlanokra ilyen korlátozásokat bevezetni az alapvető jogok megsértése lenne.

