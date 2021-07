Elkezdődött a Heinz-Christian Strache volt osztrák alkancellár elleni első per

A volt alkancellárnak korrupciós vádak miatt kell bíróság elé állnia. A konkrét per tárgya feltételezett befolyással üzérkedés, "törvénymódosítás elősegítése megvesztegetés révén" egy bécsi magánklinikával összefüggésben. Strache mellett a klinika üzemeltetője, Walter Grubmüller ellen is vádat emeltek vesztegetés miatt.

Strache és az egykori - szerencsejátékban is érdekelt - autóversenyző régről ismerik egymást. Állítólag a volt pártelnök már a 2017-es néppárti és szabadságpárti koalíciós tárgyalásokkor azért szállt síkra, hogy Grubmüller klinikáját felvegyék a magánkórházakat támogató finanszírozási alapok listájára. Ez később meg is történt, a klinika bekerült a kedvezményezettek körébe, és ezáltal közvetlenül a társadalombiztosításon keresztül tudott szolgáltatásokat elszámolni.

A szóban forgó törvénymódosítás a gyanú szerint azután valósult meg, hogy Strache megkérdezte Grubmüllert, hogy melyik törvény lenne számára a klinika szempontjából a legfontosabb.

Az osztrák gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség (WKStA) szerint egyértelműen bizonyítja a megvesztegetés tényét, hogy Grubmüller tízezer eurót adományozott az FPÖ-nek.

Strache ártatlannak vallotta magát. Ügyvédje, Johann Pauer az első tárgyalási napon kifejtette, hogy védence a hivatalából kifolyólag mindig is ki volt téve megvesztegetéseknek, de ezek a kísérletek egyetlen esetben sem vezettek eredményre nála. Hozzátette, már az "Ibiza-videóban" is látható, hogy a volt alkancellárt nem lehet megvenni, hiszen a végén azt mondja: "Na, most akkor álljunk fel, és menjünk." Az ügyvéd hangsúlyozta továbbá, hogy "Strache nem adományokból alakítja ki a programját, hanem az adományozók adakoznak egy programért." Egyértelműen kijelentette, hogy védence nem megvesztegethető.

Grubmüllert testvére, Helmut Grubmüller képviseli az ügyben. Az ügyvéd kijelentette, hogy az osztrák gazdasági kamarában "olyan hatalmasságok ülnek, akik mindig is ellene voltak annak, hogy a klinikát felvegyék a magánkórházakat támogató finanszírozási alapok listájára, mert ez sértette az érdekeiket".

A klinika igazgatója akkoriban a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) tagja volt, és állítólag dacból adakozott FPÖ-nek, mert úgy érezte, ott legalább megértik a kérését.

Elmarasztaló ítélet esetén a vádlottak hat hónap és öt év közötti szabadságvesztéssel sújthatók.

Strache az úgynevezett Ibiza-videó miatt kényszerült távozni a kormányból és az FPÖ éléről is. A 2017-ben, rejtett kamerával készített felvételeken a politikus, későbbi alkancellár kétes pártadományokról beszélt egy magát egy orosz üzletember unokahúgának kiadó nőnek. A felvételek 2019-es nyilvánosságra kerülése végső soron a koalíciós kormány bukásához és új választásokhoz vezetett.

Nyitókép: MTI/EPA/Florian Wieser